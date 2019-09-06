طريقة عمل الفراخ فى الفرن بالبصل .. 6 وصفات متنوعة

تفضل العديد من السيدات عمل الفراخ فى الفرن بالبصل فى يوم الجمعة، حيث تعتبر من أشهى الأطباق التى يمكن تقديمها لأفراد الأسرة فى يوم العطلة الذى يتجمعون فيه، كما أن قيمته الغذائية عالية جدا، حيث ان الفراخ فى الفرن بالبصل تحتوى على نسبة كبيرة من الفيتامينات والأملاح المعدنية والبروتينات والكربوهيدرات مما يجعلها وجبة متكاملة هذا فضلا عن قدرة البصل على علاج الكثير من الامراض.



ونقدم لكم طريقة عمل الفراخ فى الفرن بالبصل بعدة وصفات متنوعة لمجموعة من أشهر خبراء الطهي في مصر.



طريقة عمل الفراخ فى الفرن بالبصل لنجلاء الشرشابى .

مقادير صينية فراخ بالبصل و الطماطم

دجاجة مقطعة الى 4 اجزاء

كوب طماطم مبشورة

بصلة كبيرة مبشورة

حبهان

2 ملعقة زيت

فلفل

ملح



طريقة عمل صينية فراخ بالبصل و الطماطم

* اغسلى الدجاجة جيدا ثم تحشى بالبصل المبشور المتبل و توضع فى صينية على النار و تقلب حتى النضج

* اضيفى الماء "حسب احتياج الطعام " ثم اضيفى الطماطم المبشورة و بعض البصل المبشور و المتبل بالملح و الفلفل و الزيت و تغطى بها الدجاجة و تدخل الفرن.

* تخرج عند نضج الفراخ وتحول لونها للاحمر وتقدم على السفرة.



طريقة عمل الفراخ بالبصل بالفرن غادة التلي .

مقادير فراخ بالبصل بالفرن :

فرخة واحدة

3 ثمرات بطاطس بقشرها

2 بصل حلقات

3 فص ثوم مفروم

بصلة مطحونة ناعم

ربع كوب زيت زيتون

2 ملعقة كبيرة دبس رمان

4 ملعقة كبيرة عصير ليمون

ملح فلفل أسود

1 ملعقة كبيرة بشر ليمون

1 ملعقة صغيرة بابريكا

1 ملعقة صغيرة جوزة الطيب

1 ملعقة صغيرة بهارات



طريقة عمل فراخ بالبصل بالفرن :

* ضعى الزيت مع البصل المفروم والثوم المفروم ويضاف إليه دبس رمان وعصير ليمون وملح وفلفل وبشر ليمون وبابريكا وجوزة الطيب وبهارات واخلطيهم جيدا .

* تبلى الفراخ بالخليط السابق جيدا من الداخل والخارج

* قطعى البطاطس حلقات وضعيها في صينية الفرن ثم البصل الحلقات ثم بقية التتبيلة.

* ضعى الدجاجة على الخضار وغطى بورق ألومنيوم وتدخل فرن بدرجة حرارة عالية وتترك حتى النضج ويرفع الورق لتحمر الدجاجة وتقدم ساخنة.



طريقة عمل فراخ بالبصل بالفرن لـ اماني رفعت

مقادير فراخ بالبصل بالفرن :

1 فرخة كاملة 8 قطع

نصف كيلو بطاطس مقطعة اربعة اجزاء

1 بصلة كبيرة 8 قطع

رأس ثوم كاملة

6 فروع زعتر

ليمون مقطع اربعة اجزاء

ربع كوب زيت زيتون

2 ملعقة كبيرة

خل بلسمى

ملح وفلفل



طريقة عمل فراخ بالبصل بالفرن :

* ضعى الفراخ و البصل و البطاطس و الثوم و الزعتر فى صينية الفرن .

* اخلطى الزيت مع الخل وضعيه على الفراخ والخضروات .

* اخلطى المكونات مع المزيج جيدا وتبلى بالملح والفلفل و تدخل الفرن مع مراعاة الحفاظ على جلد الدجاج من الاعلى .

* يتم الشوى حتى يتحول لون الدجاج الى البنى و ينضج لمدة 50 دقيقة



طريقة عمل فراخ بالبصل والسماق فى الفرن لنادية سرحان .



مقادير فراخ بالبصل والزبيب :

قطع فراخ

نصف كيلو بصل قاورمة

قرفة

كركم

بابريكا

فلفل اسود

زنجبيل

ملح

بقدونس مفروم

زبيب

سكر

لوز محمص

بابريكا

زيت ذرة



طريقة عمل فراخ بالبصل والزبيب :

* يوضع زيت الزيتون وزيت ذرة في حلة على النار ونضيف الدجاج

* تضاف التوابل من ملح وفلفل وبابريكا وزنجبيل وكركم

* يضاف قليل من الماء وتترك لتغلي ثم نضع البصل والبقدونس

* ضعى السكر في الماء حتى يذوب ويضاف على الفراخ ويترك حتى يغلى نضع القرفة والزبيب ونقلب ثم اللوز على الوجه عند التقديم على السفرة .



طريقة عمل طاجن فراخ بالبصل والسماق للشيف شربينى

مقادير طاجن فراخ بالبصل و السماق

فراخ

بصل

سماق

فلفل حار

ثوم

ملح

بقسماط

اعشاب

زيت

فلفل

مرقة طماطم

طماطم بيوريه



طريقة عمل طاجن الفراخ بالبصل والسماق :

* ادهنى الفراخ من جميع الجهات بالملح والفلفل ومعجون الطماطم ثم حمريها فى الطاسة مع زيت من ناحية الجلد

* ضعى البصل الغير مقطع مع الدجاج مع مكعب المرقة

* افرمى الثوم فى الكبة و ضعيه فى الطاسة مع السماق والفلفل الحار .

* اضيفى البقسماط الى الطاسة مع التقليب المستمر ثم الطماطم المفرومة والزعتر واضافة الماء حسب الحاجة

*عندما تصل الفراخ لمرحلة نصف التسوية يتم ادخالها الفرن حتى تنضج الفراخ وتقدم ساخنة.





