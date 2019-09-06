عون يحذر: إسرائيل ستتحمل نتائج أي هجوم على لبنان

حذر الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم الجمعة من أن إسرائيل ستتحمل نتائج أي هجوم على بلاده وذلك بعد أيام من مواجهة على الحدود بين إسرائيل وجماعة حزب الله المدعومة من إيران.



ونقل مكتب عون عنه القول خلال اجتماع مع منسق الأمم المتحدة الخاص في لبنان "أي اعتداء على سيادة لبنان وسلامة أراضيه سيقابل بدفاع مشروع عن النفس".



وتابع الرئيس اللبناني ان على إسرائيل أن تتحمل كل ما يترتب عنه من نتائج.