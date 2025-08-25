البنوك تعزز تواجدها في الصعيد بتوجيه من المركزي..تفاصيل

يوجه البنك المركزي المصري، الجهاز المصرفي بجانبيه الحكومي والخاص؛ علي رفع كافة الخدمات المصرفية المقدمة للجمهور على امتداد ربوع الجمهورية وخصوصا المناطق النائية والحدودية ضمن تكليفات القيادة السياسية بتمكين الفئات المهمشة من المنتجات البنكية الرقمية والتكنولوجية لتيسير أعباء الحياة اليومية عليهم.

وفي وقت سابق اعلن البنك المركزي المصري عن اطلاق مبادرة القرية الرقمية واللتي تتضمن شمول كافة الفئات بالمناطق النائية والمحرومة من الخدمات البنكية بالتعاون مع أحد شركات تشغيل البطاقات الإئتمانية " فيزا".

واعلن البنك الأهلي المصري، أبرز البنوك الحكومية، عن تعاونه مع فيزا، لتطوير أحد مدينة أسوان بجنوب مصر وهي قرية الرديسية وتأهيلها مصرفيا وتكنولوجيا لتصبح أول قرية رقمية نموذجية مشمولة بالخدمات البنكية .

حسبما اعلن خالد بسيوني، مدير عام الشمول المالي بالبنك المركزي المصري، عن وجود توجيهات واضحة من البنك للجهاز المصرفي تتضمن العمل على تحقيق تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي، وتوسيع نطاق الخدمات المصرفية.

وكشف كريم سوس، الرئيس التنفيذي لقطاع التجزئة المصرفية بالبنك الأهلي المصري، عن أنالبنك يسعى لتحسين مستوى الخدمات المصرفية المتاحة للمواطنين في المناطق المحرومة مصرفيا، وتوسيع نطاقها لتشمل جميع فئات المجتمع، مما يسهم في تسهيل العمليات المالية وزيادة الوعي بالتحول الرقمي.

وذكرت هالة حلمي، رئيس المنتجات والشمول المالي بالبنك الأهلي المصري، أن سبق تنظيم العديد من الزيارات الميدانية لقرية الرديسية التي تقع بجنوب الصعيد بمركز إدفو في محافظة أسوان لدراسة الاحتياجات المطلوبة والبنية التحتية لأهالي القرية من خلال إيفاد فرق عمل مختصة من قطاعات الشمول المالي والتخطيط الاستراتيجي والتسويق ووفد من البنك المركزي المصري، موضحة أن البنك وفر العديد من الخدمات البنكية في القرية لتصبح نموذجًا لقرية رقمية متكاملة والتي تضمنت توفير وحدة مصرفية متنقلة تقدم الخدمات المصرفية المتاحة في الفروع لتمكين سكان القرية من القيام بالمعاملات المالية التقليدية بسهولة.

أضافت أن البنك وفر منتجات خاصة من حسابات للأفراد وبطاقات Visa الخصم المباشر والمسبقة الدفع لأهالي القرية، بالإضافة الي توفير حسابات الشمول المالي للشركات والنشاط الاقتصادي، بالإضافة عن قيام البنك بإعداد ندوات تثقيفية لأهالي القرية من قبل المختصين بالبنك واستقبال كافة الاستفسارات من أهالي القرية وذلك لزيادة التوعية المصرفية لهم ورفع معدلات الوعي بمنتجات وخدمات البنك الأهلي المصري.

كما قام البنك أيضا بإيفاد فرق عمل من المتطوعين من وزارة الشباب والرياضة وتأهيلهم ليكونوا سفراء للبنك داخل القرية وذلك نتاج التعاون الدائم مع وزارة الشباب والرياضة حيث يهدف هذا البرنامج إلى تمكين هؤلاء الشباب من نشر المعرفة المالية وغير المالية لأهالي القرية.

و أعلن هيثم ذكى رئيس قطاع القنوات البديلة والمدفوعات الحكومية بالبنك الأهلي المصريان البنك قد اتاحً ماكينات الصراف الالي (ATM) في الوحدة المحلية في الرديسية بحري ومركز شباب العطواني ومحطة قطار إدفو بالإضافة الى تركيب ماكينات نقاط بيع الكترونيةوذلك لتسهيلالمعاملات المالية وتعزيز الثقافة المصرفية للأهالي.م

أوضح أن البنك مستمر في تنفيذ خطط الاستراتيجية لدعم الشمول المالي لدمج جميع شرائح المواطنين داخل القطاع الرسمي وتحقيق الشمول المالي والتحول الرقمي على مستوى الجمهورية، بما يسهم في دمج كافة فئات المجتمع في القطاع المصرفي وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في مختلف ربوع مصر.