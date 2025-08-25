قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
على فوزي يعزز تقدم مودرن سبوت أمام بيراميدز
ترامب يكشف موعد النهاية الحاسمة للعدوان على غزة
البرازيل ترفض تعيين سفير جديد لإسرائيل
التعادل السلبي يحسم نتيجة الشوط الأول من لقاء بتروجيت والمقاولون بالدوري
محمد الباز يكشف تفاصيل مخطط الإخوان لاستهداف العلاقات بين الدول العربية.. فيديو
هل الكلورفينابير قاتل صامت؟ دكتور جامعي يوضح بالأرقام حقيقة المبيد المتهم في فاجعة المنيا
إلهام شاهين تكشف حقيقة مطالبتها بتدريس مسيرتها الفنية ضمن مناهج التعليم
الشقق البديلة للإيجار القديم .. الشروط وطرق التقديم
دوري نايل.. مودرن سبورت يتقدم على بيراميدز بهدف في الشوط الأول
بعد رسوب أكثر من 400 طالب.. نقل بعض معلمي مدرسة أجهور الإعدادية بالقليوبية
ريبيرو يكشف سر اختيار الشناوي لمباراة الأهلي وغزل المحلة
3 أيام للحكومة والقطاع الخاص.. موعد إجازة المولد النبوي 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

البنوك تعزز تواجدها في الصعيد بتوجيه من المركزي..تفاصيل

فروع البنوك بالصعيد
فروع البنوك بالصعيد
محمد يحيي

يوجه البنك المركزي المصري، الجهاز المصرفي بجانبيه الحكومي والخاص؛ علي رفع كافة الخدمات المصرفية المقدمة للجمهور على امتداد ربوع الجمهورية وخصوصا المناطق النائية والحدودية ضمن تكليفات القيادة السياسية بتمكين الفئات المهمشة من المنتجات البنكية الرقمية والتكنولوجية لتيسير أعباء الحياة اليومية عليهم.

وفي وقت سابق اعلن البنك المركزي المصري عن اطلاق مبادرة القرية الرقمية واللتي تتضمن شمول كافة الفئات بالمناطق النائية والمحرومة من الخدمات البنكية بالتعاون مع أحد شركات تشغيل البطاقات الإئتمانية " فيزا".

واعلن البنك الأهلي المصري، أبرز البنوك الحكومية، عن تعاونه مع فيزا، لتطوير أحد مدينة أسوان بجنوب مصر وهي قرية الرديسية وتأهيلها مصرفيا وتكنولوجيا لتصبح أول قرية رقمية نموذجية مشمولة بالخدمات البنكية .

حسبما اعلن خالد بسيوني، مدير عام الشمول المالي بالبنك المركزي المصري، عن وجود توجيهات واضحة من البنك للجهاز المصرفي تتضمن العمل على تحقيق تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي، وتوسيع نطاق الخدمات المصرفية.

وكشف  كريم سوس، الرئيس التنفيذي لقطاع التجزئة المصرفية بالبنك الأهلي المصري، عن أنالبنك يسعى لتحسين مستوى الخدمات المصرفية المتاحة للمواطنين في المناطق المحرومة  مصرفيا، وتوسيع نطاقها لتشمل جميع فئات المجتمع، مما يسهم في تسهيل العمليات المالية وزيادة الوعي بالتحول الرقمي.

وذكرت هالة حلمي، رئيس المنتجات والشمول المالي بالبنك الأهلي المصري، أن سبق تنظيم العديد من الزيارات الميدانية لقرية الرديسية التي تقع بجنوب الصعيد بمركز إدفو في محافظة أسوان لدراسة الاحتياجات المطلوبة والبنية التحتية لأهالي القرية من خلال إيفاد فرق عمل مختصة من قطاعات الشمول المالي والتخطيط الاستراتيجي والتسويق ووفد من البنك المركزي المصري، موضحة أن البنك وفر العديد من الخدمات البنكية في القرية لتصبح نموذجًا لقرية رقمية متكاملة والتي تضمنت توفير وحدة مصرفية متنقلة تقدم الخدمات المصرفية المتاحة في الفروع لتمكين سكان القرية من القيام بالمعاملات المالية التقليدية بسهولة.

أضافت أن البنك وفر منتجات خاصة من حسابات للأفراد وبطاقات Visa الخصم المباشر والمسبقة الدفع لأهالي القرية، بالإضافة الي توفير حسابات الشمول المالي للشركات والنشاط الاقتصادي، بالإضافة عن قيام البنك بإعداد ندوات تثقيفية لأهالي القرية من قبل المختصين بالبنك واستقبال كافة الاستفسارات من أهالي القرية وذلك لزيادة التوعية المصرفية لهم ورفع معدلات الوعي بمنتجات وخدمات البنك الأهلي المصري.

كما قام البنك أيضا بإيفاد فرق عمل من المتطوعين من وزارة الشباب والرياضة وتأهيلهم ليكونوا سفراء للبنك داخل القرية وذلك نتاج التعاون الدائم مع وزارة الشباب والرياضة حيث يهدف هذا البرنامج إلى تمكين هؤلاء الشباب من نشر المعرفة المالية وغير المالية لأهالي القرية.

و أعلن هيثم ذكى رئيس قطاع القنوات البديلة والمدفوعات الحكومية بالبنك الأهلي المصريان البنك قد اتاحً ماكينات الصراف الالي (ATM) في الوحدة المحلية في الرديسية بحري ومركز شباب العطواني ومحطة قطار إدفو بالإضافة الى تركيب ماكينات نقاط بيع الكترونيةوذلك لتسهيلالمعاملات المالية وتعزيز الثقافة المصرفية للأهالي.م

أوضح أن البنك مستمر في تنفيذ خطط الاستراتيجية لدعم الشمول المالي لدمج جميع شرائح المواطنين داخل القطاع الرسمي وتحقيق الشمول المالي والتحول الرقمي على مستوى الجمهورية، بما يسهم في دمج كافة فئات المجتمع في القطاع المصرفي وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في مختلف ربوع مصر.

البنك المركزي البنك الاهلي المصري اخبار مصر مال واعمال الخدمات البنكية مبادرة القرية الرقمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طليقته حصلت على حكم بحبسه 10 سنوات.. سبب وفاة الإعلامي عاطف كامل (قصة كاملة)

طليقته حصلت على حكم بحبسه 10 سنوات.. القصة الكاملة لوفاة الإعلامي عاطف كامل

تنسيق المرحلة الثالثة 2025

تنسيق المرحلة الثالثة.. الكليات المتاحة لـ علمي وأدبي

تنسيق الجامعات 2025

60.4 %للحقوق 51.9%للتربية.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة قبل انطلاقها غدا

أرشيفية

انفراجة في أزمة تكليف دفعة أسنان 2023.. ماذا قررت وزارة الصحة؟

بعد إلغاء الاشتراطات.. خطوات الحصول على رخصة بناء وعدد الأدوار المسموح بها

بعد إلغاء الاشتراطات.. خطوات الحصول على رخصة بناء وعدد الأدوار المسموح بها

خطيب هدير عبد الرازق .. الداخلية تكشف مفاجآت مثيرة في القبض علي أوتاكا

خطيب هدير عبد الرازق.. الداخلية تكشف مفاجآت مثيرة في القبض على أوتاكا

وفاة الإعلامي عاطف كامل

وفاة الإعلامي الشهير عاطف كامل

القردة لي لي

تفاصيل مثيرة.. معلومات عن القردة لي لي تثير الجدل علي السوشيال ميديا

ترشيحاتنا

المتهم

تفاصيل حبس متهم أدعى انه ضابط شرطة

الانتخابات

مع اقتراب اكتمال فتح المقار الانتخابية حول العالم.. الهيئة الوطنية للانتخابات تُتابع انتظام التصويت في 7 دول بأمريكا الشمالية والجنوبية

الزيارة

تعزيز التعاون بين هيئة قضايا الدولة ومحافظة الإسكندرية

بالصور

مدينة تغرم السائقين 100 دولار عند تفويل السيارات بالبنزين .. تعرف عليها

البنزين
البنزين
البنزين

هل الكلورفينابير قاتل صامت؟ دكتور جامعي يوضح بالأرقام حقيقة المبيد المتهم في فاجعة المنيا

هل الكلورفينابير قاتل صامت؟ دكتور جامعي يوضح بالأرقام حقيقة المبيد المتهم في فاجعة المنيا
هل الكلورفينابير قاتل صامت؟ دكتور جامعي يوضح بالأرقام حقيقة المبيد المتهم في فاجعة المنيا
هل الكلورفينابير قاتل صامت؟ دكتور جامعي يوضح بالأرقام حقيقة المبيد المتهم في فاجعة المنيا

يوقف أجهزة الجسم نهائيا.. الكلورفينابير| ما السم الذي استخدمته المتهمة في واقعة الأطفال الـ6 ووالدهم؟

يوقف أجهزة الجسم نهائيًا.. الكلورفينابير | ما هو السم الذي استخدمته المتهمة في واقعة الأطفال الـ6 ووالدهم؟
يوقف أجهزة الجسم نهائيًا.. الكلورفينابير | ما هو السم الذي استخدمته المتهمة في واقعة الأطفال الـ6 ووالدهم؟
يوقف أجهزة الجسم نهائيًا.. الكلورفينابير | ما هو السم الذي استخدمته المتهمة في واقعة الأطفال الـ6 ووالدهم؟

صاحب لو بطلنا نحلم نموت.. سبب وفاة الإعلامي عاطف كامل

عاطف كامل
عاطف كامل
عاطف كامل

فيديو

جلسة تصوير عروسين داخل مسجد

قلبوا الدنيا.. جلسة تصوير عروسين داخل مسجد تثير الجدل والإفتاء تعلق

أحمد عبدالقادر

صدمة لجماهير المارد الأحمر.. الأهلي يفاجئ أحمد عبد القادر بقرار جديد بعد مكالمة رسمية

المتهمين

القبض على عاطل وعامل تشاجرا بسلاح ابيض بكفر الشيخ

المتهم

بسبب حفل زفاف.. القبض على طالب والتحفظ على سيارته في السويس.. صور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: انهيار أسطورة أورشليم المفقودة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيكا شيكا بوم

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو إصلاح تشريعي شامل يضمن استدامة الزراعة المصرية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الحبة فيها سم قاتل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: بين أنقاض المرفأ ونزع سلاح "حزب الله".. أين يتجه لبنان؟!

المزيد