جهود البنك المركزي لدعم القطاع الصحي.. تفاصيل

يوجه البنك المركزي المصري؛ الجهاز المصرفي للعمل على دعم القطاعات الاستراتيجية بما ينعكس علي تمكين الفئات المهمشة وخصوصا في مجال الخدمات الصحية بالتوازي مع جهود الدولة نحو التحول الرقمي.

وفقا لتقارير صادرة عن البنك المركزي المصري والتي تتضمن توجيه البنوك لتقديم المساندة والدعم للقطاعات ذات الأولوية سواء بتقديم المساندة للفئات الأولي بالرعاية و تعزيز الاستثمارات في القطاع الصحي والطبي.

بحسب تلك التوجهات فقد اعلن أحد المصارف الاسلامية " مصرف أبوظبي الإسلامي- مصر ADIB-Egypt برئاسة محمد على؛ عن توقيع بروتوكول مع الهيئة العامة للرعاية الصحية لتعزيز الاستثمار في القطاع الصحي ودعم مشروعات الهيئة في مجالات التحول الرقمي

يتضمن الاتفاق دعم تشغيل المستشفى الافتراضي ومركز البيانات الصحية وعلوم الذكاء الاصطناعي بالإسماعيلية و إطلاق منصات طبية إلكترونية متكاملة بما يواكب توجهات الدولة نحو الرقمنة ويترجم رؤية الهيئة في بناء أول مستشفى افتراضية في إفريقيا، وأكبر صرح صحي رقمي في الشرق الأوسط.

ويستهدف الاتفاق إطلاق برامج تدريب متخصصة للكوادر بالهيئة عن الإدارة المالية، وتعزيز الفكر الاقتصادي والاستثماري للعاملين، بما يرفع كفاءة الأداء، ويضمن استدامة الأعمال داخل الهيئة.

تأتي تلك الاجراءات وفقا لتوجهات البنك المركزي المصري التي ينفذها مصرف أبوظبي الإسلامي- مصر ADIB-Egypt؛ لنشر التوعية والثقافة المالية والمصرفية، من خلال منشآت الهيئة الصحية خاصة في صعيد مصر، دعمًا لتوجهات الدولة في تعزيز الشمول المالي، ضمن مبادرات شباب الأطباء التي اطلقها البنك المركزي المصري.

وتضمن البروتوكول أيضا العمل على بحث آليات تيسير صرف الرواتب للعاملين بالقطاع الصحي من خلال توفير المصرف لماكينات صراف آلي داخل منشآت الهيئة الصحية بالمحافظات المستهدفة بالمرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل.

وعلي سياق متصل أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن اقتراب إطلاق نموذج أعمال جديد للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، مع فتح المجال أمام الاستثمارات البنكية وصناديق الاستثمار.

ويستهدف الاتفاق توقيع مذكرة تفاهم مع «مصرف أبو ظبي الإسلامي- مصر ADIB-Egypt» لبدء علاقة استراتيجية تدعم خطط الدولة وتحقق التكامل بين القطاع الصحي والمصرفي.