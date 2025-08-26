قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جامعة عين شمس الأهلية تفتح باب التسجيل وتقديم الأوراق إلكترونيا للعام الجديد.. تفاصيل
موعد شهر رمضان 2026 فلكيا.. بالتاريخ واليوم
الإيجار القديم.. موعد تطبيق الأجرة الموحدة على الشقق السكنية
النقل: استمرار تنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو.. وتصوير جوي يبرز تقدم الأعمال
بعد القبض عليه بغسل 12 مليون جنيه.. أوتاكا خطيب هدير عبد الرازق يواجه هذه العقوبة
لجنة الحكام تعقد اجتماعها الأول بعد اعتماد التشكيل الجديد
مجاعة حقيقة ومجـ ـازر لا تتوقف.. إسرائيل تضرب بالقوانين الدولية عرض الحائط
حركة فتح الفلسطينية: تحركات مصر تجاه غزة «تخيف نتنياهو»
اصطفاف شاحنات قافلة المساعدات الثالثة والعشرين استعدادا لتحركها من مصر إلى غزة
قرار عاجل في وقف استخدام الحيوانات في عروض السيرك بمصر
إيران تكشف حقيقة اغتيال دولة الاحتلال لرئيسي العام الماضي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رسمياً .. بدء الدراسة 2026 في المدارس الدولية 7 سبتمبر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ياسمين بدوي

قرر محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن يكون موعد بدء الدراسة 2026 في المدارس الدولية يوم 7 سبتمبر 2025 ، أي قبل موعد بدء الدراسة 2026 في المدارس الحكومية والرسمية والخاصة المقرر له أن يكون 20 سبتمبر 2025

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن قرار تحديد موعد بدء الدراسة 2026 في المدارس الدولية ، جاء عقب اجتماع السيد الوزير محمد عبد اللطيف مع مجلس إدارة جمعية المدارس الدولية، وذلك بهدف استكمال التحضيرات اللازمة، وتدريس المناهج الدراسية بشكل فعال.

تلقت المدارس عددا من التعليمات والأجراءات العاجلة من المديريات التعليمية ، استعدادا لبدء العام الدراسي الجديد 2025 / 2026 ، وشملت هذه التعليمات ما يلي : 

  • المتابعة الميدانية المستمرة من خلال القوافل التعليمية والمتابعات اليومية لعلاج اهم التحديات التى تواجه المنظومة التعليمية ورصد الاحتياجات لتجهيز جميع المدارس على الوجه الأكمل.

     
  • صيانة وإصلاح ودهان الفصول والأثاث المدرسى تمهيدا لاستقبال العام الدراسي الجديد  .
  •  استكمال أعمال التشطيبات والفرش بالمباني الجديدة وفق الخطة الزمنية المحددة ، وذلك للقضاء على الفترات المسائية .
  • رفع أى رواكد أو أخشاب قديمة وخلافه من اسطح المباني  .
  •  الإشراف الدورى على مداخل السلالم والطرقات ومداخل ومخارج المدارس .
  •  تغيير الزجاج المكسور داخل الفصول .
  •  متابعة أعمال الإنارة والكهرباء والسباكة ودورات المياة وتهيئة كافة المدارس للعام الدراسي الجديد  .
  •  الاهتمام بالتشجير وزيادة المساحات الخضراء بكل المدارس .
  • التأكد من استعداد المدارس لممارسة الانشطة المدرسية وتهيئة الملاعب استعدادا للعام الدراسي الجديد  .
  •  رفع المخلفات الموجودة خارج أسوار المدارس بالتنسيق مع رؤساء الاحياء .
  • طلاء أسوار المدارس وإزالة الكتابات الغير مرغوب فيها من على الحوائط .
  •  الانتهاء من تسليم الديسكات الجديدة للمدارس وفقاً للعجز  .
  •  تجديد علم الجمهورية فى فناء المدرسة بالإضافة إلى علم بأعلى نقطة فى سطح المدرسة  .
  • غرس قيم المواطنة والانتماء والولاء للوطن فى نفوس الطلاب .
  • عمل يافطة واحدة جديدة لكل مدرسة .
  •  متابعة نسب الكتب الدراسية وسرعة الانتهاء من تسليمها
  • جاهزية قوائم الفصول وتعليقها داخل كل فصل ، وإعداد الجداول المدرسية .
  • حصر  نسب العجز والزيادة للمعلمين .
  • عقد لقاءات تشاورية بين مديرى العموم وأولياء الأمور ومديرى المدارس الثانوية لتوضيح الفرق بين نظام البكالوريا المصرية والثانوية العامة ، مع منح الطالب الحرية الكاملة في الاختيار .
  • إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتحقق من كفاءة البنية التحتية التكنولوجية بالمدارس الثانوية ، بما يشمل التأكد من جاهزية الشبكات الداخلية والخارجية وتوافر تجهيزات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وضمان الربط الفعال بالشبكات التعليمية والخوادم  المركزية لدعم سير العملية التعليمية بسلاسة وكفاءة.
موعد بدء الدراسة 2026 بدء الدراسة 2026 موعد بدء الدراسة المدارس الدولية بدء الدراسة 2026 في المدارس المدارس التربية والتعليم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منشور الوزارة

الصحة توضح حقيقة وقوع حادث مروري عنيف على طريق الإسكندرية الصحراوي

عاطف كامل

بعد حبسه 10سنوات.. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الإعلامي عاطف كامل

اطفال المنيا

كان ممكن يعيشوا .. طبيب يكشف مفاجأة فى حالة أطفال المنيا

حالة الطقس

ساعات النهار الأخيرة قبل الاعتدال .. بيان هام من الأرصاد عن طقس اليوم

تحرك جديد.. سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الثلاثاء 26 أغسطس 2025

تحرك جديد.. سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الثلاثاء 26 أغسطس 2025

ترامب

ترامب يكشف موعد النهاية الحاسمة للعدوان على غزة

الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 26 أغسطس 2025

أنغام

من تشخيص خاطئ إلى جراحة بألمانيا.. القصة الكاملة لأزمة أنغام الصحية

ترشيحاتنا

سوريا

التليفزيون السوري: جيش الاحتلال ينهي حياة مدني في القنيطرة بعد توغله بالمنطقة

كاتس

وزير دفاع الاحتلال: الجيش سيبقى في المنطقة الأمنية بجبل الشيخ

المساعدات

قافلة المساعدات الإنسانية الـ 23 لغزة تضم شاحنات وقود ومواد غذائية

بالصور

نشرة المرأة والمنوعات.. بعد حبسه 10سنوات.. تفاصيل اللحظات الأخيرة للإعلامي عاطف كامل.. كان ممكن يعيشوا .. طبيب يكشف مفاجأة فى حالة أطفال المنيا

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

لمحاربة نقص الحديد.. طريقة عمل عصير البرتقال بالبنجر

عصير البرتقال بالبنجر الشمندر
عصير البرتقال بالبنجر الشمندر
عصير البرتقال بالبنجر الشمندر

بالبطاطس والقرع.. طريقة عمل الانتركوت

طريقة عمل الانتركوت
طريقة عمل الانتركوت
طريقة عمل الانتركوت

كان ممكن يعيشوا .. طبيب يكشف مفاجأة فى حالة أطفال المنيا

اطفال المنيا
اطفال المنيا
اطفال المنيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: الموت شغفاً

أحمد بسيوني

أحمد بسيوني يكتب: عزيزي المواطن.. ماذا تريد من أعضاء البرلمان؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: انهيار أسطورة أورشليم المفقودة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيكا شيكا بوم

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو إصلاح تشريعي شامل يضمن استدامة الزراعة المصرية

المزيد