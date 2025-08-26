رسمياً .. بدء الدراسة 2026 في المدارس الدولية 7 سبتمبر

قرر محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن يكون موعد بدء الدراسة 2026 في المدارس الدولية يوم 7 سبتمبر 2025 ، أي قبل موعد بدء الدراسة 2026 في المدارس الحكومية والرسمية والخاصة المقرر له أن يكون 20 سبتمبر 2025

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن قرار تحديد موعد بدء الدراسة 2026 في المدارس الدولية ، جاء عقب اجتماع السيد الوزير محمد عبد اللطيف مع مجلس إدارة جمعية المدارس الدولية، وذلك بهدف استكمال التحضيرات اللازمة، وتدريس المناهج الدراسية بشكل فعال.

تلقت المدارس عددا من التعليمات والأجراءات العاجلة من المديريات التعليمية ، استعدادا لبدء العام الدراسي الجديد 2025 / 2026 ، وشملت هذه التعليمات ما يلي :