رسمياً .. بدء الدراسة 2026 في المدارس الدولية 7 سبتمبر

قرر محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن يكون موعد بدء الدراسة 2026 في المدارس الدولية يوم 7 سبتمبر 2025 ، أي قبل موعد بدء الدراسة 2026 في المدارس الحكومية والرسمية والخاصة المقرر له أن يكون 20 سبتمبر 2025
وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن قرار تحديد موعد بدء الدراسة 2026 في المدارس الدولية ، جاء عقب اجتماع السيد الوزير محمد عبد اللطيف مع مجلس إدارة جمعية المدارس الدولية، وذلك بهدف استكمال التحضيرات اللازمة، وتدريس المناهج الدراسية بشكل فعال.
تلقت المدارس عددا من التعليمات والأجراءات العاجلة من المديريات التعليمية ، استعدادا لبدء العام الدراسي الجديد 2025 / 2026 ، وشملت هذه التعليمات ما يلي :
- المتابعة الميدانية المستمرة من خلال القوافل التعليمية والمتابعات اليومية لعلاج اهم التحديات التى تواجه المنظومة التعليمية ورصد الاحتياجات لتجهيز جميع المدارس على الوجه الأكمل.
- صيانة وإصلاح ودهان الفصول والأثاث المدرسى تمهيدا لاستقبال العام الدراسي الجديد .
- استكمال أعمال التشطيبات والفرش بالمباني الجديدة وفق الخطة الزمنية المحددة ، وذلك للقضاء على الفترات المسائية .
- رفع أى رواكد أو أخشاب قديمة وخلافه من اسطح المباني .
- الإشراف الدورى على مداخل السلالم والطرقات ومداخل ومخارج المدارس .
- تغيير الزجاج المكسور داخل الفصول .
- متابعة أعمال الإنارة والكهرباء والسباكة ودورات المياة وتهيئة كافة المدارس للعام الدراسي الجديد .
- الاهتمام بالتشجير وزيادة المساحات الخضراء بكل المدارس .
- التأكد من استعداد المدارس لممارسة الانشطة المدرسية وتهيئة الملاعب استعدادا للعام الدراسي الجديد .
- رفع المخلفات الموجودة خارج أسوار المدارس بالتنسيق مع رؤساء الاحياء .
- طلاء أسوار المدارس وإزالة الكتابات الغير مرغوب فيها من على الحوائط .
- الانتهاء من تسليم الديسكات الجديدة للمدارس وفقاً للعجز .
- تجديد علم الجمهورية فى فناء المدرسة بالإضافة إلى علم بأعلى نقطة فى سطح المدرسة .
- غرس قيم المواطنة والانتماء والولاء للوطن فى نفوس الطلاب .
- عمل يافطة واحدة جديدة لكل مدرسة .
- متابعة نسب الكتب الدراسية وسرعة الانتهاء من تسليمها
- جاهزية قوائم الفصول وتعليقها داخل كل فصل ، وإعداد الجداول المدرسية .
- حصر نسب العجز والزيادة للمعلمين .
- عقد لقاءات تشاورية بين مديرى العموم وأولياء الأمور ومديرى المدارس الثانوية لتوضيح الفرق بين نظام البكالوريا المصرية والثانوية العامة ، مع منح الطالب الحرية الكاملة في الاختيار .
- إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتحقق من كفاءة البنية التحتية التكنولوجية بالمدارس الثانوية ، بما يشمل التأكد من جاهزية الشبكات الداخلية والخارجية وتوافر تجهيزات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وضمان الربط الفعال بالشبكات التعليمية والخوادم المركزية لدعم سير العملية التعليمية بسلاسة وكفاءة.