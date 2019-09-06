أحمد عمر هاشم: الهجرة النبوية فرقت بين الحق والباطل وغيرت مجريات الحياة

قال الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، إن الهجرة النبوية فرقت بين الحق والباطل وغيرت مجريات الحياة، ولم تكن إلا بإرادة ربانية، فرب العزة أرادها وعلم بها النبي -صلى الله عليه وسلم- في بالهجرة في مقتبل الدعوة.



وأضاف «هاشم» خلال خطبة الجمعة اليوم من الجامع الأزهر، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يعلم أنه سيهاجر قبل أن تفرض عليه الهجرة النبوية، لأن الأنبياء -عليهم السلام- من قبله هاجروا.



وأشار إلى أن النبي -صلى الله عليه وسلم- حينما أمر الله تعالى بالهجرة النبوية ألقى نظراته الحانية بدموع رجراجة إلى مسقط رأسه مكة وقال صلى الله عليه وسلم - مخاطبًا مكة حين وداعها، في يوم فتح مكة: «مَا أَطْيَبَكِ من بَلَدٍ، وَأَحَبَّكِ إليَّ! وَلَوْلاَ أَنَّ قَوْمِي أَخْرَجُونِي مِنْكِ؛ مَا سَكَنْتُ غَيْرَكِ».



وأكد أن الله تعالى بشر النبي -صلى الله عليه وسلم- بالعودة مرة أخرى إلى مكة وأنه سيفتحها، مستشهدًا بقول الله تعالى: «إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَىٰ مَعَادٍ ۚ قُل رَّبِّي أَعْلَمُ مَن جَاءَ بِالْهُدَىٰ وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ» (سورة القصص: 85).



