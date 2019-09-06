لإضافة إنجاز جديد .. وزارة الرياضة تدعم منتخب مصر في بطولة العالم

شهد وزير الشباب والرياضة فعاليات حفل الافتتاح لبطولة كاس العالم للكرة الطائرة للناشئات تحت 18 عامًا بالصالة المغطاة بمدينة الإسماعيلية ،أمس الخميس والتى تستمر حتى 14 سبتمبر الجارى في مدينتي القاهرة والإسماعيلية .



وتستضيف صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية مباريات المجموعتين الأولى والثانية، فيما تقام مباريات المجموعتين الثالثة والرابعة على الصالة رقم 2 بمجمع الصالات المغطاة في إستاد القاهرة.



وعقب انتهاء حفل الافتتاح شاهد وزير الرياضة المباراة التى جمعت بين كل من منتخب مصر ومنتخب بورتريكو وانتهت المباراة بفوز المنتخب المصري بنتيجة 3-1 فى مجموع الأشواط حيث يتنافس المنتخب المصري فى المجموعة الأولى بجانب منتخبات البرازيل والكاميرون والصين وبورتريكو



فيما يتنافس فى المجموعة الثانية منتخبات " كندا، إيطاليا، كوريا، المكسيك، أمريكا"، وتضم المجموعة الثالثة “الأرجنتين، بيلاروسيا، رومانيا، روسيا، تايلاندا"، ويتبارى فى المجموعة الرابعة منتخبات بلغاريا والكونغو واليابان وبيرو وتركيا.



وخلال كلمته رحب وزير الشباب والرياضة بجميع ضيوف البطولة من لاعبين وأجهزة إدارية ووفود مرافقة، متمنيًا لهم طيب الإقامة فى بلدهم الثاني مصر، معربا عن أمله فى تقديم أداء مميز ومباريات حماسية من جانب لاعبات المنتخبات المشاركات بالبطولة.



كما أكد على مساندة ودعم المنتخب المصري للناشئات ومؤازرة اللاعبات خلال مشوارهن بالبطولة لتحقيق الفوز بالبطولة التى تستضيفها مصر، وإضافة إنجاز جديد للرياضة المصرية فى ضوء ما يحققه لاعبو مصر من نتائج مبهرة فى مختلف البطولات الرياضية خلال هذه الآونة، مشيدا بمستوى التنظيم الذى ظهر عليه حفل البطولة تأكيدًا على قدرة مصر فى استضافة وتنظيم أكبر البطولات الدولية .



يذكر أن منتخب مصر للناشئات يواجه اليوم منتخب الكاميرون فى ثانى أيام البطولة، على أن تقام مباراة مصر والصين غدا السبت ، وتختتم مباريات المجموعة الأولى فى بطولة العالم للكرة الطائرة للناشئات بمباراة بين منتخبي مصر والبرازيل الاثنين القادم.