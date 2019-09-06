المرحلة الخامسة للاستبعاد من التموين.. تجنب الحذف في 5 خطوات

تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية، مرحلة جديدة من استهداف غير المستحقين للدعم خلال شهر سبتمبر الجاري، تحت مظلة المرحلة الخامسة للاستبعاد من التموين، وبعد الانتهاء من حذف غير المستحقين في المراحل الـ 4 الأخيرة والتي تضمنت مجموعة محددات ومعايير الاستبعاد التي حددتها اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية التابعة لمجلس الوزراء.



وأكدت الوزارة أن عملية استهداف غير المستحقين مستمرة ومتواصلة حتى التأكد من وقف هدر الدعم وضمان وصوله لمستحقيه الحقيقيين، وأنه سيجري النظر في تظلمات التموين المقدمة عبر الموقع الإلكتروني لموقع إدارة دعم مصر حتى لا يتم حذف أي مستحق للدعم دون قصد أو عن طريق الخطأ.



ولتجنب الحذف من التموين، يجب خفض استهلاك فاتورة الكهرباء شهريا لأقل من 800 كيلو وات.. وكذلك خفض استهلاك فاتورة المحمول لأقل من 800 جنيه شهريا.. بالإضافة إلى عدم تملك سيارة موديل 2013 فأعلى.. عدم التواجد خارج مصر لفترة أكبر من 6 أشهر.. وعدم تملك حيازة زراعية اكثر من 15 فدانا.



وتواصل اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية وضع محددات استهداف المستبعدين من الدعم في المرحلة الخامسة للاستبعاد من التموين عن طريق معدلات الدخل والإنفاق؛ حيث ستتضمن محددات المرحلة الخامسة للاستبعاد من التموين 12 شرطا كالاتي:



1- استهلاك الكهرباء للأسرة من 1000 كيلو وات شهريًا.



2- الأسرة التى لديها أكثر من 3 سيارات.



3- الأسرة لديها قيمة مضافة أكثر من 200 ألف جنيه.



4- الأسرة تسدد ضرائب أكثر من 100 ألف جنيه.



5- الأسرة لديها سيارة فارهة أحدث من 2013.



6- الأسرة لديها حيازة زراعية اكثر من 15 فدانا.



7- الأسرة لديها جمارك صادرات أكثر من 100 ألف جنيه.



8- استهلاك الموبايل للأسرة أكثر من 800 جنيه.



9- الأسرة لديها مصاريف مدارس أكثر من 50 ألف جنيه.



10 - الأسرة لديها مرتب حكومى 12 ألف جنيه فأكثر شهريًا.



11- الأسرة لديها جمارك واردات أكثر من 100 ألف جنيه.



12- الأسرة لديها مهنة عليا.