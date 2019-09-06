ملكة قلبي وحبيبتي .. شيماء سيف تهنئ رجاء الجداوي بعيد ميلادها

هنأت شيماء سيف، الفنانة رجاء الجداوي بمناسبة عيد ميلادها، الذى يوافق اليوم حيث إنها من مواليد 6 سبتمبر من 1938 محافظة الإسماعيلية.



ونشرت شيماء سيف صورة لها مع الفنانة رجاء الجداوي، عبر حسابها الشخصي على "إنستجرام" وعلقت قائلة: "عيد ميلاد ملكة قلبي وحبيبتي وكل حاجة حلوة في الدنيا أحلى جوجو وأشيك جوجو وأخف دم جوجو، بحبك أوي وكل سنة وأنت ملكة متوجة في قلوبنا يا ست الهوانم".



يذكر أن رجاء الجداوي بدأت في تصوير دورها في مسلسل " شبر مية " مع أحمد السعدني.



وتجسد رجاء خلال أحداث العمل دور "ريتا " والدة أحمد السعدني والتي تسانده دائما وتقف معه حيث يتعرض للعديد من المواقف الصعبة.



مسلسل "شبر مية" مأخوذ من فورمات أجنبي وينتمي لنوعية أعمال الـ 45 حلقة، ومقرر عرضه فى الموسم الشتوى، وهو بطولة أحمد السعدنى، نجلاء بدر، نهى عابدين، مراد مكرم، محمد على رزق، ثراء جبيل.

