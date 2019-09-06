شعبة الدواجن بالقاهرة تطالب الدولة بسرعة التدخل لحماية الصناعة الوطنية

قال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار الدواجن قبل إجازة عيد الأضحى استقرت عند مستوى 20 جنيها للكيلو، لافتا إلى أن هذه المستويات تمثل تكلفة الإنتاج بالنسبة للمربين.



وأضاف رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، في تصريحات لـ صدى البلد، أن الأسعار تراجعت بشكل أكبر بعد انتهاء عيد الأضحى وهو ما يشكل خطرا على مستقبل الصناعة الوطنية، لافتا إلى أن السعر العادل لكيلو الدجاج يصل إلى 23 جنيها للكيلو من المزرعة في حين أنه تراجع لـ 19 جنيها الآن.



واستنكر رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، ما آلت إليه الأسعار، مطالبا الحكومة بضرورة التدخل لحماية الصناعة الوطنية وحساب التكلفة الإنتاجية وهامش ربح للمربي لضمان استمرار إنتاج المزارع.



وشدد رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية على أهمية الحفاظ على الصناعة الوطنية لأنها تمثل أمنا غذائيا لمصر.



وقلل رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية من أثر قرار حظر استيراد الدجاج على زيادة الأسعار، مشيرا إلى أهمية دعم الدولة لصناعة الدواجن في مصر لحمايتها من الانهيار.



وأعلن الاتحاد العام المصري لمنتجي الدواجن، اليوم الجمعة، أنه في ظل التدني الموسمي الراهن في أسعار منتجات الدواجن بالسوق المصرية، وانخفاض الطاقة الشرائية عقب عيد الأضحى، عقد اجتماع بين الاتحاد ووزارة الزراعة ممثلة في الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية والداجنة والجهات المعنية بالوزارة لاتخاذ قرار بوقف استيراد الدواجن من الخارج أو مشتقاتها.



وأوضح الدكتور نبيل درويش، رئيس الاتحاد، في بيان، اليوم، أن القيادة السياسية حريصة على مواجهة الأزمة الراهنة وحماية صناعة الدواجن المصرية من تداعياتها المحتملة.



وأضاف درويش، أن الاجتماع انتهى إلى الآتي:



‎١- وقف استيراد كل المنتجات الداجنة من دواجن كاملة ومصنعات الدواجن؛ لتوجيه كامل طاقة السوق المحلية لاستهلاك المنتج المحلي بصورة حصرية.



‎٢- توجيه جميع الوزارات والجهات بالدولة المصرية لتدبير احتياجاتها الكاملة من السوق المحلية لدعم وتنمية صناعة الدواجن المصرية، وجارٍ نشر المواصفات ليتسنى لجميع منتجي الدواجن التعاقد مع المجازر وتوريد الكميات المطلوبة بعد التعاقد مع الجهات الطالبة.



‎٣- التواصل مع محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية لتوفير ٢٠٠ منفذ بيع للمنتجات الداجنة لتقليل الفجوة السعرية بين المنتج والمستهلك، وجرى الاتفاق على ٢٠٠ منفذ بدايةً، ويتم التوسع فيها رأسيا وأفقيا وفقًا للطلبات المقدمة من المنتجين.



وتابع رئيس الاتحاد: "يتوجه الاتحاد العام لمنتجي الدواجن بالشكر والتقدير للقيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتوجيهاته المباشرة لجميع الجهات بالتعاون المباشر لمواجهة الأزمة، وللدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة على الجهد الحثيث لتحقيق هذا الاتفاق.



وحول مستقبل أسعار الدجاج بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى، أوضح عبد العزيز أنه من المتوقع أن تبدأ السوق على استقرار في الأسعار خلال الأسبوع الأول من انتهاء إجازة عيد الأضحى حتى ينكشف اتجاه السوق صعودا أو هبوطا.



وأشار إلى أن غالبية محال الدجاج لم تعاود العمل منذ بداية عيد الأضحى وحتى الآن، لافتا إلى أنه ستعاود محال الدجاج للعمل بشكل أكبر مع بداية الأسبوع المقبل.

