عاد لينتقم.. رئيس الحكام يطيح بالحرس القديم.. ويتأهب لاستقطاب الكبار

استعانت اللجنة الخماسية المؤقتة برئاسة عمرو الجنايني بخدمات جمال الغندور لتولى منصب رئيس لجنة الحكام خلفا لسمير عثمان الرئيس المؤقت للجنة الذى تولى المهمة لعصام عبد الفتاح الذى تقدم باستقالته على خلفية خروج منتخب مصر الوطنى من أمم أفريقيا الأخيرة التى أقيمت فى مصر.



جمال الغندور الحكم الدولى السابق يعتبر أحد الكوادر التى تتمتع بالخبرات الكبيرة فى العمل بالمنظومة التحكيمية التى حرص عمرو الجنايني على الاستعانة بخدماتها فى إطار ضخ دماء تتمتع بالخبرات الإدارية والقبول بين قضاة الملاعب لترأس لجنة الحكام بدء من الموسم القادم.



رئيس لجنة الحكام بعد عودته مجددا إلى رئاسة لجنة الحكام أجرى تغييرات فى اللجان المنبثقة عن اللجنة الرئيسية للحكام وأطاح بالحرس القديم فيما تلقى اعتذارا من كبار قضاة الملاعب التى سعى إلى استقطابها والتواجد ضمن أعضاء اللجنة الرئيسية.



الاستغناء عن الحرس القديم

أطاح جمال الغندور رئيس لجنة الحكام الرئيسية فى اتحاد الكرة بخمسة أعضاء داخل لجنة التطوير المعروفة باللجنة الفنية رافضا الاستعانة بخدماتهم فى الموسم القادم وتضمنت قائمة الخماسي الذين تم إقصاؤهم من اللجنة الفنية فى لجنة الحكام باتحاد الكرة كل من: ناصر عباس وسيد مراد ومجدى رزق وأحمد أبو العلا وحمدى القاضي.



واكتفى جمال الغندور بإلغاء اللجنة الفنية المسئولة عن تطوير الحكام وتثقيفهم والإبقاء على دمجها مع لجنة الحكام الرئيسية تكون تحت إشرافه بشكل مباشر على الرغم من حرص الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف والفيفا على إنشاء لجنة فنية يطلق عليها لجنة التطوير للمساهمة فى النهوض بمستوى أداء قضاة الملاعب.



وقال مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة إن ناصر عباس حصل على وعود فى السابق من قبل سمير عثمان رئيس اللجنة المؤقت بتوليه منصب رئيس اللجنة الفنية داخل لجنة الحكام قبل أن تعلن اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني عن إختيار جمال الغندور رئيسا للحكام.



الغندور يتلقى اعتذارا من كبار الحكام

تقدم الثنائي أيمن دجيش وشريف صلاح، باعتذار لجمال الغندور رئيس لجنة الحكام فى اتحاد الكرة عن العمل معه ضمن عضوية اللجنة الرئيسية وذلك بعد جلسة ودية جمعت بين الثلاثة داخل مقر لجنة الحكام فى الجبلاية بالجزيرة.



وشملت أسباب اعتذار الثنائي دجيش وصلاح، لكونهم كانوا ضمن فريق العمل الذي اختاره سمير عثمان الرئيس السابق للجنة الرئيسية وأن الاعتذار جاء من الناحية الأدبية للالتزام الأدبي بينهم وبين سمير عثمان منوهين خلال الجلسة إلى أنهم يكنون للغندور كل الاحترام متمنين له التوفيق، وأنهم سيقدمون خدماتهم للجنة من الخارج إذا تم طلبهم للمشاركة في المعسكرات والمحاضرات بشكل ودي.



كما تلقى جمال الغندور اعتذارا من قبل الحكم السابق وائل مصطفى عن العمل ضمن كتيبته فى عضوية لجنة الحكام الرئيسية بدءا من الموسم الكروي 2019-2020.



الحكم الإضافي

لم يتحمس خبراء التحكيم لتجربة الحكم الإضافى في الدوري المحلي واعتبرها عناصر المنظومة الرياضية غير ناجحة فى لقاءات المسابقة المحلية الموسم المنصرم وطالب العديد من الخبراء بتطبيقها في المباريات الودية أولًا" بعدما تسببت في مشاكل كبيرة عبر احتساب ضربات جزاء وهمية والتغاضى عن احتساب بعض الأخطاء ما يؤثر ذلك على نتائج اللقاءات فى البطولات المحلية.



وتتجه النية لدي جمال الغندور فى ظل تعهد رئيس اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة عمرو الجنايني بتفعيل تقنية الفيديو المعروفة بـ VAR الإستغناء عن تجربة الحكم الإضافي التى اشتكى من صدور أخطاء فى وجودها العديد من الأندية خاصة الكبار.

