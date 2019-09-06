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فن

شاهد .. نيللي مقدسي تشعل إنستجرام من داخل سيارتها

الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 07:34 م
نيللي مقدسي
نيللي مقدسي
محمد بدران
نشرت الفنانة اللبنانية نيللي مقدسي، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات"إنستجرام".

وظهرت نيللي مقدسي في الصورة بإطلالة جذابة، داخل سيارتها حيث ارتدت تي شيرت فوشيا كت، ونظارة شمس.

وحازت الصور على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

وعلقت نيللى مقدسى على الصورة قائلة "فيكن تعرفوا من خلال العوينات اللابستن شو السيارة اللي أنا فيا خلينا نشوف نسبة الملاحظة والدقة عندكن".

يذكر أن أحدث أعمال اللبنانية نيللي مقدسي كان كليب جديدا لأغنية اختارتها من أرشيف الراحلة وردة الجزائرية بعنوان "حنين"، للشاعر عبدالوهاب محمد والملحن الكبير الموسيقار بليغ حمدي، وذلك عبر قناتها الرسمية على Youtube ، لتفاجئ متابعيها بأنّ جديدها إعادة إحياء الحنين إلى الفن الجميل على طريقتها الخاصة وبأسلوبها.

نيللي اختارت الأغنية التي تحبها، وأدتها بعذوبة وإحساس عالٍ، وكانت صورتها على طريقة الكليب مع المخرج بشير لاجوسيس في بيروت، واعتمدت فيه على أكثر من إطلالة أنيقة وبسيطة؛ لتعطي المساحة للأغنية والمضمون والأداء، مع حرصها دائمًا على تقديم صورة جميلة.
شاهد .. نيللي مقدسي تشعل إنستجرام من داخل سيارتها

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