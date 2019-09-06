هاشتاج معاك يا سيسى يتصدر تويتر.. ومغردون: إنجازاتك بتتكلم عنك

تصدر هاشتاج معاك يا سيسي، مساء اليوم الجمعة، موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وشهد عددًا كبيرًا من التغريدات من قبل الرواد.



وتفاعل كبير من النشطاء على هاشتاج معاك ياسيسي، وجاءت التعليقات على هذا النحو:



بنحبك ياريس.



سر على بركة الله.



مشاريعك بتتكلم عنك.



وسلط عدد كبير من المتابعين الضوء على جولات الرئيس السيسي الخارجية.



واخرون علقوا على حضوره المؤتمرات العالمية الأخيرة وسط الدول الكبرى، لما تمثله أهمية مصر في الدول الأفريقية.



