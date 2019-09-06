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حوادث

وجبة ملوخية تصيب 5 أشخاص بالتسمم في قنا

الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 10:28 م
ملوخية
ملوخية
يوسف رجب
تسببت وجبة ملوخية في إصابة 5 أشخاص، بتسمم غذائي بقرية كرم عمران، تم نقلهم على اثرها لمستشفى قنا العام.

تلقى اللواء مجدي القاضي، مدير أمن قنا، إخطارًا من مستشفى قنا العام، يفيد بوصول 5 أشخاص مصابين بإعياء شديد وألم في البطن، فتم عمل الاسعافات الطبية اللازمة مع وضع حالتين تحت الملاحظة لحين تماثلهما للشفاء.

وكان مستشفى قنا العام قد استقبل كلا من: عمر شمروخ مصطفى ٥٥ عاما، ومصطفى عمر شمروخ ١٤ عاما، ومحمد عمر شمروخ ١٠ أعوام، ويوسف عمر شمروخ ٥ أعوام، وآمال أحمد حسين ٤٠ عاما، مقيمين جميعهم بقرية كرم عمران، مركز قنا.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتتولى التحقيق.

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