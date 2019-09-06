وجبة ملوخية تصيب 5 أشخاص بالتسمم في قنا

تسببت وجبة ملوخية في إصابة 5 أشخاص، بتسمم غذائي بقرية كرم عمران، تم نقلهم على اثرها لمستشفى قنا العام.
تلقى اللواء مجدي القاضي، مدير أمن قنا، إخطارًا من مستشفى قنا العام، يفيد بوصول 5 أشخاص مصابين بإعياء شديد وألم في البطن، فتم عمل الاسعافات الطبية اللازمة مع وضع حالتين تحت الملاحظة لحين تماثلهما للشفاء.
وكان مستشفى قنا العام قد استقبل كلا من: عمر شمروخ مصطفى ٥٥ عاما، ومصطفى عمر شمروخ ١٤ عاما، ومحمد عمر شمروخ ١٠ أعوام، ويوسف عمر شمروخ ٥ أعوام، وآمال أحمد حسين ٤٠ عاما، مقيمين جميعهم بقرية كرم عمران، مركز قنا.
تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتتولى التحقيق.
تلقى اللواء مجدي القاضي، مدير أمن قنا، إخطارًا من مستشفى قنا العام، يفيد بوصول 5 أشخاص مصابين بإعياء شديد وألم في البطن، فتم عمل الاسعافات الطبية اللازمة مع وضع حالتين تحت الملاحظة لحين تماثلهما للشفاء.
وكان مستشفى قنا العام قد استقبل كلا من: عمر شمروخ مصطفى ٥٥ عاما، ومصطفى عمر شمروخ ١٤ عاما، ومحمد عمر شمروخ ١٠ أعوام، ويوسف عمر شمروخ ٥ أعوام، وآمال أحمد حسين ٤٠ عاما، مقيمين جميعهم بقرية كرم عمران، مركز قنا.
تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتتولى التحقيق.