بعد 6 أشهر حبس.. أول ظهور لمجدي شطة على مواقع التواصل الاجتماعي

ظهر المطرب مجدي شطة لأول مرة بعد قضاء عقوبة الحبس لمدة 6 أشهر على ذمة قضية حيازة وتعاطي المخدرات رقم 10559 لسنة 2024 جنايات المرج، والمقيدة برقم 2597 كلي.



ونشر شطة عبر مواقع التواصل الاجتماعي أول صورة له بعد الإفراج عنه، مرتديًا جلبابًا أبيض ويمسك سبحة طويلة تحتوي على 99 حبة.



وفي سياق آخر قضت محكمة جنايات القاهرة، بتخفيف الحكم علي مؤدي المهرجانات مجدي شطة من السجن 10 سنوات الي 6 شهور في قضية حيازة مواد مخدرة بالمرج.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد محمود شعبان وعضوية المستشارين ياسر فاروق التلاوي وشريف احمد فؤاد وإيهاب عادل مهني وأمين سر أشرف جابر حسن.

وتغيب مؤدي المهرجانات مجدي شطة عن حضور الجلسة أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، فى قضية اتهامه بالاتجار في المواد المخدرة “الهيروين”، بينما حضر المتهم الآخر والذى يعمل ميكانيكيًا.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهم مجدي شطة وميكانيكيًا لمحكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، ووجهت للمتهم الأول تهمة إحراز بقصد الاتجار جوهر مخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.