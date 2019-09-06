الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعلن المرشحين لمنصب المدير العام

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الجمعة، القائمة النهائية للمرشحين لمنصب المدير العام الجديد للوكالة خلفا ليوكيا أمانو، الذي توفي في يوليو الماضي.



وذكر بيان للوكالة اليوم، من مقرها في فيينا، أن حكومات الأرجنتين وبوركينا فاسو ورومانيا وسلوفاكيا قدموا مرشحين لمنصب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى مجلس محافظي الوكالة.



وأوضح البيان أن الأرجنتين رشحت رافائيل ماريانو غروسي، ورشحت بوركينا فاسو لاسينا زيربو، ورشحت رومانيا كورنيل فرون، ورشحت سلوفاكيا مارتا شياكوفا.. لافتا إلى أن الترشيح تم وفقًا لإجراءات تعيين مدير عام جديد والتي وافق عليه مجلس المحافظين في أول أغسطس الماضي بعد وفاة المدير العام يوكيا أمانو.



وقال البيان إن مجلس المحافظين قرر أن أمس الخميس كان الموعد النهائي لاستلام الترشيحات وقد أبلغت رئيسة مجلس المحافظين السفيرة لينا الحديد سفيرة الأردن في فيينا اليوم الدول الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالترشيحات التي تلقتها بحلول هذا الموعد النهائي.



وذكر البيان أن مجلس المحافظين يتوقع تعيين مدير عام رسميا في أكتوبر المقبل على أن يتولى المدير الجديد مهام منصبه في موعد لا يتجاوز أول يناير 2020.



يذكر أن تعيين المدير الجديد يتطلب موافقة أغلبية الثلثين في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية المؤلف من 35 عضوًا، وإذا لم يتم تحقيق أغلبية الثلثين تبدأ عملية إعادة الترشيح مرة أخرى.

