مجلس الوزراء يكشف موعد انطلاق سيارات الـ ميني فان في الشوارع

قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إنه في مطلع عام 2020 يمكن لأصحاب مركبات التوك توك استبدالها بسيارات ميني فان، مشيرا إلى أنه تم توجيه المصانع بصناعة ميني فان بأقل تكلفة ممكنة.



وأضاف سعد، في تصريحات تلفزيونية، أن مركبات التوك توك بدأت في مصر بشكل عشوائي، ويسير التوك توك في الشارع المصري بقيادة أطفال في فوضى مكتملة الأركان،ـ قادت بنا بما نعاني منه الآن.



واوضح المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن سيارات الميني فان ستكون مرخصة، ولا يسمح بقيادتها إلا لمن له أهلية القيادة، مشيرا إلى أن سيارات الميني فان سيكون لها قواعد، ولن تسير على الطرق السريعة.

