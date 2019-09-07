نداء شرارة تتألق بفستان سهرة للمحجبات

شاركت المطربة نداء شرارة صورة لها عبر حسابها الشخصى على مواقع الصور والفيديوهات إنستجرام.



ظهرت نداء شرارة، بإطلالة مميزة بفستان سهرة للمحجبات من قماش الحرير ذات اللون الكشمير مجسم من الوسط، مطرز من منطقة الصدر وذات خرز طويل ينسدل على البطن ونسقت معه طرحة نفس لون الفستان.



اكتملت إطلالة ندى ببعض اللمسات البسيطة من المكياج، واضعة طلاء الأظافر بنفس لون الخرز في الفستان وهو الكشمير الغامق.