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رياضة

كرواتيا تسحق سلوفاكيا بـ 4 أهداف فى تصفيات اليورو 2020 ..فيديو

الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 11:43 م
لاعبو كرواتيا
لاعبو كرواتيا
حسن العمدة
حقق منتخب كرواتيا فوزا مستحقا علي سلوفاكيا بأربعة أهداف دون رد، فى المباراة التي جمعت المنتخبين اليوم ، ضمن المجموعة الخامسة بالتصفيات المؤهلة لــ "يورو 2020"، .

وجاءت اهداف كرواتيا ، فى الدقيقة 45 ، 47 ، 72 ، 89 ، عن طريق نيكولا فلاسيتش ، إيفان بريسيتش ، برونو بيتكوفيتش، وديان لوفرين.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد منتخب كرواتيا الي المركز الثاني بــ 9 نقاط ، بينما توقف رصيد سلوفاكيا عند 6 نقاط في المركز الرابع.

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