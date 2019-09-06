كرواتيا تسحق سلوفاكيا بـ 4 أهداف فى تصفيات اليورو 2020 ..فيديو

حقق منتخب كرواتيا فوزا مستحقا علي سلوفاكيا بأربعة أهداف دون رد، فى المباراة التي جمعت المنتخبين اليوم ، ضمن المجموعة الخامسة بالتصفيات المؤهلة لــ "يورو 2020"، .



وجاءت اهداف كرواتيا ، فى الدقيقة 45 ، 47 ، 72 ، 89 ، عن طريق نيكولا فلاسيتش ، إيفان بريسيتش ، برونو بيتكوفيتش، وديان لوفرين.



وبهذه النتيجة يرتفع رصيد منتخب كرواتيا الي المركز الثاني بــ 9 نقاط ، بينما توقف رصيد سلوفاكيا عند 6 نقاط في المركز الرابع.