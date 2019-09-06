امير كرارة يعرض مشهدًا لـ كريم عبد العزيز.. والأخير: ايه الفضايح دي

عرض الفنان أمير كرارة، مشهدا من فيلم "المشبوه" الذي شارك فيه الفنان كريم عبد العزيز أمام سندريلا الشاشة سعاد حسني، والزعيم عادل امام، والفنان الكبير الراحل سعيد صالح.



وعلق الفنان كريم عبد العزيز، في حواره مع الفنان أمير كرارة في برنامج " سهرانين" المذاع على قناة " أون إي"، قائلا:" يانهار اسود ايه الفضايح دي".



وقال كريم عبد العزيز،:" ساعتها مكنتش فاهم حاجة واستاذ عادل كان مفهمنى إننا عاملين عصابة وبنهزر ومش بنصور، ويارتني كنت أوعي اني شغال مع الأسماء دي".

