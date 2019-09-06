ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

امير كرارة يعرض مشهدًا لـ كريم عبد العزيز.. والأخير: ايه الفضايح دي

الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 11:45 م
كريم عبد العزيز
كريم عبد العزيز
هاني حسين
عرض الفنان أمير كرارة، مشهدا من فيلم "المشبوه" الذي شارك فيه الفنان كريم عبد العزيز أمام سندريلا الشاشة سعاد حسني، والزعيم عادل امام، والفنان الكبير الراحل سعيد صالح.

وعلق الفنان كريم عبد العزيز، في حواره مع الفنان أمير كرارة في برنامج " سهرانين" المذاع على قناة " أون إي"، قائلا:" يانهار اسود ايه الفضايح دي".

وقال كريم عبد العزيز،:" ساعتها مكنتش فاهم حاجة واستاذ عادل كان مفهمنى إننا عاملين عصابة وبنهزر ومش بنصور، ويارتني كنت أوعي اني شغال مع الأسماء دي".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد.. أمير كرارة يوجه رسالة إلى ظافر عابدين

إنسان محترم ونجم كبير.. كريم عبد العزيز يوجه رسالة لـ أمير كرارة

كريم عبد العزيز ضيف الموسم الثانى مع أمير كرارة

كريم عبد العزيز لـ امير كرارة: أنا مبحبش البرامج لكن جيت عشانك.. فيديو

بعد نجاح الفيل الازرق.. كريم عبد العزيز: مفيش قعدة تاني وأحضر لفيلم كوميدي

كريم عبد العزيز: معرفش حد اسمه أحمد السقا .. فيديو

ترشيحاتنا

شيرين سيف النصر تكشف سبب ابتعادها عن الشاشة وموعد عودتها للتمثيل

رغم التراجع .. اقتصادية النواب تحذر من شراء الذهب في هذا التوقيت

فى عيد ميلادها الـ 48.. شاهد .. مفيدة شيحة قبل وبعد عملية التجميل

تعليق وكيل وزارة الشباب والرياضة على عمومية الزمالك ..فيديو

اخبار الرياضة.. أول استقالة في الدوري المصري.. صدام جديد بين صلاح وماني.. مفاجأة حكم نهائي كأس مصر

قصف تركي جنوب طرابلس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صدى البلد يكرم الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم.. صور

على خطى جيجي حديد.. تعلمي كيفية ارتداء الجينز.. شاهد

ختام معسكر حكام القائمة الدولية تحت إشراف فيفا.. صور