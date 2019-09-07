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رياضة

تعليق وكيل وزارة الشباب والرياضة على عمومية الزمالك ..فيديو

السبت 07/سبتمبر/2019 - 12:01 ص
صدى البلد
ملك موسي
كشف احمد عبدالوكيل وكيل اول وزارة الشباب والرياضة بالجيزه عن انتظام عملية التصويت للجمعيه العموميه بنادي الزمالك خلال اليوم الاول والثاني للتصويت.

وحرص احمد عبد الوكيل علي توجيه الشكر للمستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك علي توفير جميع سبل الراحه والدعم لموظفي الوزاره لاداء عملهم ولاعضاء الجمعيه العموميه.

واضاف انه تم غلق باب التسجيل بالجمعية العمومية لنادي الزمالك في يومها الثاني علي التوالي بحضور مكثف من قبل الأعضاء، حيث تم فتح باب التصويت في تمام الساعة التاسعة صباحا حتى العاشرة مساء.

وحرص عدد كبير من الأعضاء على التواجد في اليوم الأول والثاني من انعقاد الجمعية العمومية لنادي الزمالك، للتصويت على الميزانية، والموافقة على نجاح أشرف زكي على منصب امين الصندوق و الثلاثي أحمد مرتضى منصور وحمادة انور وأحمد عادل عبد الفتاح على منصب العضوية في انتخابات المجلس التكميلية.

ومن المقرر ان تستأنف انعقاد الجمعية العمومية للنادي اليوم السبت اعتبارًا من التاسعة صباحا حتى العاشرة مساء، حيث تقرر في وقت سابق إقامة الجمعية على ايام ٥ و٦ و٧ من شهر سبتمبر الجاري.

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