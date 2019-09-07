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رياضة

وليد أزارو يشارك فى تعادل المغرب وبوركينا فاسو وديا

السبت 07/سبتمبر/2019 - 01:38 ص
وليد أزارو لاعب
وليد أزارو لاعب النادي الأهلي
محمد رشاد
تعادل منتخب المغرب الأول لكرة القدم على ملعبه ووسط جماهيره أمام نظيره بوركينا فاسو بهدف لكل منهما في لقاء ودي استعدادا لتصفيات أمم إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022.

وجلس وليد أزارو لاعب النادي الأهلي على مقاعد البدلاء في أول مباراة للمنتخب المغربي تحت قيادة وحيد خليلوزيتش، قبل أن يشارك في الدقيقة 74 عندما كانت النتيجة تُشير لتأخر منتخب بلاده بهدف.

وكاد أزارو أن يُعادل النتيجة في الدقيقة 79 إلا أنه فشل في تحويل عرضية داخل منطقة الجزاء، في الشباك، مع إطلاق الحكم صافرته معلنا عن تسلل.

المنتخب المغربي وجد نفسه متأخرا في النتيجة في الدقيقة 71 بعد خطأ قاتل من الحارس منير محمدي الذي فشل في التعامل من تسديدة ضعيفة من بايالا لاعب منتخب بوركينا.

قبل هدف بوركينا، أهدر حكيم زياش ركلة جزاء لمنتخب بلاده مع انطلاق الشوط الثاني ، ركلة زياش لم تصطدم في القائم مثلما حدث في أمم إفريقيا أمام بنين، ولكن حارس بوركينا فاسو تصدى لها.

وقبل نهاية المباراة بثلاث دقائق أدرك زهير فضال التعادل لمنتخب المغرب بعد متابعة لرأسية من داخل منطقة الجزاء.

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