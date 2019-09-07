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رياضة

صلاح محسن : المنتخب الأوليمبي يسعى لتضميد جراح الفراعنة الكبار.. فيديو

السبت 07/سبتمبر/2019 - 04:34 ص
صلاح محسن
صلاح محسن
محمد رشاد
كشف صلاح محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى ومنتخب مصر الأوليمبي أنه لا يوجد مباراة سهلة خلال الفترة المقبلة وسوف يتم الاستعداد لبطولة كأس الأمم الأفريقية القادمة بشكل قوى تحت قيادة الفنى الفنى شوقى غريب استعدادا لنهائيات الأمم الأفريقية تحت 23 سنة المؤهلة لدورة طوكيو الأولمبية والتي سوف تقام فى مصر نوفمبر القادم .

وأوضح صلاح محسن خلال تصريحات تلفزيونية لقناة " Time sport " أن جميع لاعبى المنتخب الأوليمبى تعاهدوا على تعويض الجمهور بإخفاق خروج المنتخب المصرى الأول من بطولة كأس الأمم الأفريقية الماضية .

وأشار صلاح محسن أنه لا يوجد فرق بين لاعبى الأهلى والزمالك لمعسكر المنتخب الأوليمبى والجميع يعمل على أظهار أفضل ما لديه من إمكانيات فى التدريبات للدخول فى التشكيل الأساسى .

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