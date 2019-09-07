بدون ميك اب.. درة بإطلالة ناعمة من منزلها

شاركت الفنانة درة جمهورها بصورة جديدة لها عبر خاصية "story "بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.



وحلت درة بإطلالة جذابة بارتدائها تيشرت اسود وهي متكئة على ظهرها على كرسي داخل منزلها واعتمادها على إظهار جمالها بعدم وضع ميكب علي وجهها .



على جانب آخر، تشارك درة فى بطولة مسلسل "بلا دليل"، مع الفنانين خالد سليم، نيكولا معوض، حازم سمير، وإسلام جمال وعدد من الفنانين، من إخراج منال الصيفي وتأليف إنجي علاء وإنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي.



وشاركت درة مؤخرا في بطولة مسلسل "الحرملك"، الذي تم عرضه فى الموسم الرمضانى السابق، بطولة جمال سليمان، وسلافة معمار، ومجموعة من نجوم الوطن العربي.