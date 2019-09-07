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فن

نقل حكيم للمستشفى بعد إنقلاب سيارته على طريق السويس.. صور

السبت 07/سبتمبر/2019 - 04:54 ص
حكيم
حكيم
محمد نبيل
تعرض المطرب حكيم منذ قليل، لحادث سير على طريق السويس، بعد انقلاب سيارته، عدة مرات.

وعلم «صدى البلد» من مصدر مقرب من حكيم، أنه تم نقله إلى إحدى المستشفيات لتلقي العلاج للاطمئنان على حالته الصحية والتى كانت مستقرة.

يذكر أن أخر أعمال الفنان حكيم كانت أغنية افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية «متجمعين» والتى لاقت نجاحا كبيرا.

وسنوافيكم بالتفاصيل..
نقل حكيم للمستشفى بعد إنقلاب سيارته على طريق السويس.. صور
نقل حكيم للمستشفى بعد إنقلاب سيارته على طريق السويس.. صور

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