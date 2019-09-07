ناجح ومحبوب.. شريف منير يتغزل بهذا الإعلامى.. تعرف على السبب

نشر الفنان شريف منير صورة جديدة له من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.



وظهر شريف منير برفقة الإعلامى رامى رضوان.. معلقا: "إعلامي ناجح ومحبوب ومحترم ....يبقى ..... رامي رضوان".



وظهر شريف منير مع رامي رضوان بحلقة مساء أمس "الجمعة" من برنامج مساء dmc.



ولقيت الصورة ردودا واسعة من متابعيه عبر إنستجرام، وجاءت بين "حلقة كانت جميلة اوووي بجد كانت تحفة" و"فنان له كل التقدير والاحترام بجد رجعتنا لايام الزمن الجميل".

