الأرصاد: ارتفاع نسبة الرطوبة ودرجات الحرارة خلال الفترة المقبلة

أفاد الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، بأنه يسود اليوم طقس مائل للحرارة رطب بالوجه البحري.



وأضاف محمود شاهين خلال مداخلة هاتفية في برنامج «8 الصبح» المذاع على قناة «دي ام سي» أن الفترة القادمة تشهد ارتفاعا في نسبة الرطوبة مع انخفاض في درجات الحرارة، متوقعا أن تحدث موجة ارتفاع في درجات الحرارة مرة أخرى.



وأوضح مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن حالة الطقس تتغير تدريجيا خلال مع بداية فصل الخريف، ووجود انخفاضات في طبقات الجو العليا، وتكوين سحب وفرص سقوط أمطار على القاهرة والسواحل في فصل الخريف.

