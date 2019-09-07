حقيقة انقلاب سيارة حكيم

علم "صدى البلد" من مصدر مقرب من الفنان حكيم، أن الصور المتداولة لسيارة تعرضت لحادث انقلاب على طريق السويس ليست سيارته، وأن ما أشيع حول نقله إلى أحد المستشفيات بالقاهرة غير صحيح، والحقيقة أن هذه السيارة كانت تسير بجانب سيارة حكيم وأنه لم يتعرض لإصابات.



وكانت أخبار كثيرة انتشرت خلال الساعات الماضية زعمت تدهور حالة حكيم الصحية عقب تعرضه لحادث ولكن كل هذه الأخبار ليس لها أي أساس من الصحة.



ويستعد النجم حكيم لإحياء عدد من الحفلات الغنائية في القاهرة والساحل الشمالي خلال الأيام القادمة.

