تغطية خاصة.. جلسة النطق بالحكم في قضية اقتحام الحدود الشرقية المتهم فيها قيادات جماعة الإخوان الإرهابية

حرصا من موقع "صدى البلد"، على تقديم خدمة إخبارية متميزة، ننقل لكم تغطية خاصة لجلسة النطق بالحكم في قضية اقتحام الحدود الشرقية المتهم فيها قيادات جماعة الإخوان الإرهابية.





وقدم الإعلامي أحمد موسى، تغطية خاصة لجلسة النطق بالحكم في قضية اقتحام الحدود الشرقية المتهم فيها قيادات جماعة الإخوان الإرهابية.





وقال الإعلامي أحمد موسى إنه قبل قليل وصل المستشار محمد شيرين فهمي والهيئة الموقرة إلى مقر المحكمة في طرة للحكم في قضية اقتحام الحدود الشرقية واقتحام السجون وتهريب السجناء من قبل جماعة الإخوان الإرهابية.





وتابع أحمد موسى خلال تقديمه لحلقة خاصة من برنامج "ستوديو البلد" المُذاع عبر فضائية "صدى البلد" اليوم السبت، أن القضية هي قضية خيانة وطن والتآمر على أرض مصر، والحكم فيها سيكون للتاريخ.





وأشار أحمد موسى إلى أن العمل في تلك القضية بدأ يوم 27 يناير 2011، حيث خططت الجماعة للأمر في 2009 و 2010 وتم رصد اجتماعاتهم خارج البلاد من قبل المخابرات العامة المصرية.



