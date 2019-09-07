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رياضة

الاتحاد السكندري يدعو النقاد الرياضيين لزيارة الفرع الجديد

السبت 07/سبتمبر/2019 - 12:07 م
منتصر الرفاعى عضو
منتصر الرفاعى عضو المكتب التنفيذى برابطة النقاد الرياضيين
يسري غازي
وجه مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحي الدعوة إلى رابطة النقاد الرياضيين من أجل زيارة فرع سيد البلد الجديد يوم الأربعاء القادم.

وأعد مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحي برنامجا متميزا خاص بزيارة أعضاء رابطة النقاد الرياضيين إلى الفرع الجديد لزعيم الثغر.

من جانبه قال منتصر الرفاعي عضو المكتب التنفيذى لرابطة النقاد الرياضيين: إن نادى الاتحاد من الأندية العريقة فى مصر والوطن العربي ويحتفل بالمئوية الخاصة به ويعتبر نادى كبير مثل الأهلي والزمالك والسكة الحديد.

أضاف أن تلك الدعوة تأتي فى إطار التعاون بين الأندية ورابطة النقاد الرياضيين برئاسة حسن خلف الله؛ لافتا إلى أن الدعوة جاءت فى إطار الطفرة الإنشائية التى حدثت فى الأندية فى عهد الرئيس السيسي منذ نهائيات أمم أفريقيا التى أقيمت فى مصر.

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