ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

القصة الكاملة لـ انقلاب سيارة حكيم

السبت 07/سبتمبر/2019 - 12:02 م
حكيم
حكيم
نورا نبيل
تصدر النجم حكيم خلال الساعات الماضية مؤشر البحث جوجل بعد انتشار أخبار تؤكد انقلاب سيارته بطريق السويس ونقله إلى أحد المستشفيات وزعمت بعض المواقع الإخبارية أن حالته حرجة وأنه تعرض لعدة إصابات.

خبر انقلاب سيارة حكيم أصاب جمهوره بالقلق الشديد عليه وتداول الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لسيارة تهشمت بالكامل بعد إنقلابها زاعمين أنها سيارة حكيم ولكن بعد ساعات من تداول هذه الأخبار فجرًا خرج حكيم الساعة السادسة صباحًا ليؤكد أنه بخير في تصريحات صحفية.

وكشف حكيم عن سبب انتشار هذه الشائعات، وقال "كنت متواجد بطريق السويس ولكن السيارة التي انقلبت كانت بجواري وليست سيارتي وأنا بخير وزي الفل".

ويستعد النجم حكيم لمواصلة نشاطه الفني حيث تعاقد على إحياء عدد كبير من الحفلات الغنائية خلال الفترة القادمة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد تفحم وتهشم سيارتي صلاح سالم وكوبري ثروت.. ننشر السرعات القانونية على الطرق الداخلية والصحراوية.. صور

إصابة 12 مواطنا في حوادث انقلاب 3 سيارات ملاكي بالغردقة

نقل حكيم للمستشفى بعد إنقلاب سيارته على طريق السويس.. صور

حقيقة انقلاب سيارة حكيم

ترشيحاتنا

زراعة البرلمان تكشف أسباب حظر استيراد الدواجن من الخارج

جري ورايا.. كريم عبد العزيز: أحمد السقا مربي عجل على أنه كلب.. فيديو

بدء تنفيذ منظومة النظافة الجديدة.. إنشاء 15 محطة وسيطة في 8 محافظات

الدولار بـ 16.50 جنيه للشراء.. أسعار العملات الأجنبية اليوم السبت 7 - 9 - 2019 ..فيديو

حقيقة انقلاب سيارة حكيم

تنفيذ 8760 وحدة بمشروع JA NNA و17304 شقق في سكن مصر بـ 9 مليارات جنيه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ خلخال وفستان قصير.. زوجة عماد متعب تستعرض أناقتها بـ إطلالة جذابة

بالدرهم وبعد الخصم.. تعرف على سعر فستان يسرا فى أحدث جلسة تصوير

بالأوف شولدر وبشرة برونزية.. شيرى عادل تستعرض أناقتها على أحد الشواطئ