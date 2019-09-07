القصة الكاملة لـ انقلاب سيارة حكيم

تصدر النجم حكيم خلال الساعات الماضية مؤشر البحث جوجل بعد انتشار أخبار تؤكد انقلاب سيارته بطريق السويس ونقله إلى أحد المستشفيات وزعمت بعض المواقع الإخبارية أن حالته حرجة وأنه تعرض لعدة إصابات.





خبر انقلاب سيارة حكيم أصاب جمهوره بالقلق الشديد عليه وتداول الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لسيارة تهشمت بالكامل بعد إنقلابها زاعمين أنها سيارة حكيم ولكن بعد ساعات من تداول هذه الأخبار فجرًا خرج حكيم الساعة السادسة صباحًا ليؤكد أنه بخير في تصريحات صحفية.





وكشف حكيم عن سبب انتشار هذه الشائعات، وقال "كنت متواجد بطريق السويس ولكن السيارة التي انقلبت كانت بجواري وليست سيارتي وأنا بخير وزي الفل".



