مخبأة داخل ورق سلفان.. ضبط ترامادول مهرب بين ملابس راكب في مطار القاهرة

تمكن رجال الجمارك الإدارة الثالثة بمبنى الركاب رقم ٣ بمطار القاهرة الدولي، برئاسة سامى صبحى مدير الإدارة من ضبط محاولة تهريب عدد من الأقراص المخدرة، مخبأة داخل ورق سلفان داخل حقائب راكب قادم من ألمانيا.





قالت مصادر جمركية، إنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة خطوط شركة لوفتهانزا القادمة من فرانكفورت، تم الاشتباه فى راكب مصرى قادم من ألمانيا، بدا عليه الارتباك، بتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة الإكسراى بمعرفة عمرو عبدالمجيد مأمور الفحص فتم تأكيد الاشتباه، وبتفتيش حقائبه تبين وجود حوالى 24 شريط بإجمالي 243 قرص من أقراص ترامادول 200 المخدر جدول أ مخبأة داخل ورق سلفان بين طيات الملابس.



