ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مخبأة داخل ورق سلفان.. ضبط ترامادول مهرب بين ملابس راكب في مطار القاهرة

السبت 07/سبتمبر/2019 - 12:32 م
ضبط ترمادول مهرب
ضبط ترمادول مهرب
نورهان خفاجي
تمكن رجال الجمارك الإدارة الثالثة بمبنى الركاب رقم ٣ بمطار القاهرة الدولي، برئاسة سامى صبحى مدير الإدارة من ضبط محاولة تهريب عدد من الأقراص المخدرة، مخبأة داخل ورق سلفان داخل حقائب راكب قادم من ألمانيا.

قالت مصادر جمركية، إنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة خطوط شركة لوفتهانزا القادمة من فرانكفورت، تم الاشتباه فى راكب مصرى قادم من ألمانيا، بدا عليه الارتباك، بتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة الإكسراى بمعرفة عمرو عبدالمجيد مأمور الفحص فتم تأكيد الاشتباه، وبتفتيش حقائبه تبين وجود حوالى 24 شريط بإجمالي 243 قرص من أقراص ترامادول 200 المخدر جدول أ مخبأة داخل ورق سلفان بين طيات الملابس. 

قرر جمال عبدالفتاح مدير عام مبنى جمارك الركاب رقم 3 بمطار القاهرة اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى وتحريز المضبوطات.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ضبط أدوية بيطرية وشعر مستعار مهرب في مطار القاهرة.. صور

ضبط هواتف آيفون مهربة بحقائب راكب في مطار القاهرة.. صور

ضبط أدوات تجميل مهربة من الإمارات مع راكب في مطار القاهرة

إحباط تهريب 560 فلاشة وكارت ميمورى مع راكب في مطار أسيوط

ضبط راكب بمطار القاهرة وبحوزته أجهزة تتبع مهربة من دبي.. صور

ضبط أدوات تجميل بقيمة نصف مليون جنيه مهربة مع راكب في مطار القاهرة..صور

ترشيحاتنا

المنتخب الأوليمبي في اختبار ودي أمام السعودية استعدادا لـ أمم أفريقيا

شاهد.. إيفانكا ترامب في وصلة رقص تراثية بباراجواي

أحمد موسى ينفعل على الهواء أثناء تغطية جلسة النطق بالحكم في قضية اقتحام الحدود

تهاجم هذه الأماكن..الأرصاد تكشف حقيقة تعرض مصر للسيول.. فيديو

على رأسهم بديع والبلتاجي.. المؤبد لـ 11 متهما والمشدد 15 عاما لـ 8 متهمين في قضية اقتحام الحدود الشرقية

منتجو الدواجن يلعبون بالنار ويحظرون استيرادها.. اقتصادية النواب: ارتفاع كبير في الأسعار

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ لوك جديد.. صبا مبارك تفاجئ متابعيها على إنستجرام

بـ خلخال وفستان قصير.. زوجة عماد متعب تستعرض أناقتها بـ إطلالة جذابة

بالدرهم وبعد الخصم.. تعرف على سعر فستان يسرا فى أحدث جلسة تصوير