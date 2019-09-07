المشدد 10 سنوات لعاطل بتهمة تجارة مخدر الحشيش فى العياط

عاقبت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالعباسية، عاطل بالسجن المشدد 10 سنوات، لاتهامة بالاتجار فى المواد المخدرة فى العياط.



بداية الواقعة كانت بتلقى ضباط مباحث قسم العياط، معلومات تفيد بقيام م.ن 40 سنة عاطل، بالاتجار في المواد المخدرة، متخذا من دائرة قسم العياط مكانا له لترويج تجارته غير المشروعه، وبجمع التحريات، تأكدت صحة المعلومات الواردة.



وبإعداد الأكمنة اللازمة، تم ضبطه وبحوزته كمية كبيرة من المواد المخدرة "كيلو من مخدر الحشيش"، وذلك أثناء استعداده لترويجها بالمنطقة، فتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق، التى احالته لمحكمة الجنايات، والتي قضت بالعقوبة المتقدمة.