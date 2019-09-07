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سكتة قلبية.. السفير المصري يحسم الجدل حول سبب وفاة العالم النووي

السبت 07/سبتمبر/2019 - 04:43 م
العالم المصري النووي
العالم المصري النووي
سعيد العربي
تواصلت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، مع السفير أشرف إبراهيم سفير مصر لدى المغرب لمتابعة أسباب وفاة العالم المصري أبو بكر عبد المنعم رمضان أستاذ متفرغ بقسم المواقع والبيئة بشعبة الرقابة الإشعاعية التابعة لهيئة الطاقة الذرية والذي توفي في مدينة مراكش المغربية بالإضافة إلى متابعة إجراءات نقل جثمان الفقيد إلى مصر.

وأكد السفير أشرف إبراهيم أن العالم المصري أبو بكر رمضان توفى الخميس الماضي، إثر إصابته بعارض صحي طارئ داخل غرفته في الفندق بمنطقة أكدال بمراكش، مؤكدًا أن السفارة المصرية تابعت عن كثب الحالة منذ اللحظة الأولى.

وأوضح سفير مصر في المغرب أن العالم المصري كان متواجدا في مراكش للمشاركة في ورشة عمل تنظمها الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول التلوث البحري بداية الشهر الجاري، مضيفًا أنه شعر بإرهاق شديد أثناء الاجتماعات واستأذن للصعود إلى غرفته ما دفعه لإبلاغ الفندق الذي حاول جاهدًا نقله إلى المستشفى إلا أنه كان قد توفى.

وأضاف السفير المصري بالمغرب أن النيابة العامة في مدينة مراكش قامت بتشريح جثة العالم المصري وأوضحت أنه فارق الحياة إثر سكتة قلبية.

وأكدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، أنه جاري التنسيق مع السلطات المغربية والوكالة الدولية للطاقة الذرية للانتهاء من الإجراءات الإدارية وإعادة جثمان الفقيد إلى مصر.

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