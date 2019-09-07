رسميا بالقوة الضاربة.. تعرف على قائمة بيراميدز استعدادا للزمالك غدا

أعلن الفرنسي سيباستيان ديسابر المدير الفني لبيراميدز، عن قائمة فريقه للمغادرة الي الاسكندرية بعد قليل استعدادا لمباراة الزمالك المقرر لها غدا فى تمام الساعة الثامنة مساء بملعب برج العرب فى نهائي كأس مصر .



وعاد أحمد الشناوي ومحمد فاروق وعبدالله بكري ومحمد فتحي الي قائمة الفريق بعد تعافيهم من الاصابة التي لحقت بهم مؤخرا .



وتضم قائمة بيراميدز كلا من :



حراسة المرمى: أحمد الشناوي والمهدي سليمان وأحمد دعدور



خط الدفاع: علي جبر ومحمد حمدي وأحمد أيمن منصور وعمر جابر وعبد الله بكري ورجب بكار وطارق طه ومحمد عطوة



خط الوسط: أحمد توفيق ومحمد فاروق وإسلام عيسى وعبد الله السعيد وإيريك تراوري والأوغندي عبده لومالا ونبيل عماد دونجا ومحمود حمادة ومحمد فتحي وإبراهيم حسن وحسام إيفونا وإبراهيم عادل.



خط الهجوم: الغاني جون أنطوي وأحمد علي ودودو الجباس.