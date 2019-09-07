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عارض صحى.. سفير مصر فى المغرب يكشف تسلسل وفاة العالم المصري

السبت 07/سبتمبر/2019 - 04:44 م
العالم المصري النووي
العالم المصري النووي
سعيد العربي
أكد السفير أشرف إبراهيم سفير مصر لدى المغرب، أن العالم المصري أبو بكر رمضان توفى الخميس الماضي إثر إصابته بعارض صحي طارئ داخل غرفته في الفندق بمنطقة أكدال بمراكش، مؤكدًا أن السفارة المصرية تابعت عن كثب الحالة منذ اللحظة الأولى.

وأوضح سفير مصر في المغرب، أن العالم المصري كان متواجدا في مراكش للمشاركة في ورشة عمل تنظمها الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول التلوث البحري بداية الشهر الجاري، مضيفًا أنه شعر بإرهاق شديد أثناء الاجتماعات واستأذن للصعود إلى غرفته ما دفعه لإبلاغ الفندق الذي حاول جاهدًا نقله إلى المستشفى إلا أنه كان توفى.

وأضاف السفير المصري بالمغرب أن النيابة العامة في مدينة مراكش قامت بتشريح جثة العالم المصري، وأوضحت أنه فارق الحياة إثر سكتة قلبية.

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