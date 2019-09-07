إطلالة ساحرة ومثيرة.. رابعة الزيات تتألق في آخر جلسة تصوير .. شاهد

شاركت الإعلامية اللبنانية الشهيرة رابعة الزيات صورة عبر حسابها علي موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، بإطلالة ساحرة ومثيرة مُعلقة "لا تندم على ماضٍ مضى كل جرح علّمك بعد أن علّم بك كل تجربة فاشلة ولّدت في داخلك حلم جديد، كل طعنة من قريب أو بعيد أضافت حكمة جديدة عش اللحظة، الحاضر لك".

وظهرت رابعة الزيات بفستان طويل أكتافه منسدلة من تصميم caramel_bynoorazhari، ولم تتكلف فى ارتداء الإكسسورات بل استخدمت أسورة وخاتم وسلسلة رقيقة.





وتألقت ببعض الميك أب المناسب لبشرتها البرونزية مع إبتسامة خفيفة وكعب عالى بإطلالة جذابة وساحرة..