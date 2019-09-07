ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

إطلالة ساحرة ومثيرة.. رابعة الزيات تتألق في آخر جلسة تصوير .. شاهد

السبت 07/سبتمبر/2019 - 06:21 م
رابعة الزيات
رابعة الزيات
قسم المرأه
شاركت الإعلامية اللبنانية الشهيرة رابعة الزيات صورة عبر حسابها علي موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، بإطلالة ساحرة ومثيرة مُعلقة "لا تندم على ماضٍ مضى كل جرح علّمك بعد أن علّم بك كل تجربة فاشلة ولّدت في داخلك حلم جديد، كل طعنة من قريب أو بعيد أضافت حكمة جديدة عش اللحظة، الحاضر لك".
وظهرت رابعة الزيات بفستان طويل أكتافه منسدلة من تصميم caramel_bynoorazhari، ولم تتكلف فى ارتداء الإكسسورات بل استخدمت أسورة وخاتم وسلسلة رقيقة. 

وتألقت ببعض الميك أب المناسب لبشرتها البرونزية مع إبتسامة خفيفة وكعب عالى بإطلالة جذابة وساحرة..
 وإليكم الصور..

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إكسسورات هندية .. هند صبري في أحدث ظهور لها

كيرفي .. نيرمين ماهر تبرز أنوثتها بإطلالة جذابة

بالأبيض والأسود.. شاهد آخر إطلالات أسماء جلال على إنستجرام

بالهوت شورت.. شاهد أحدث إطلالة لــ نيكول سابا وزوجها

ترشيحاتنا

مصرع ضابطين شقيقين أطاحت بهما سيارة على الطريق الإقليمي شبرا – بنها

شاهد.. الشكل الجديد لـ كأس مصر

تهاجم هذه الأماكن..الأرصاد تكشف حقيقة تعرض مصر للسيول.. فيديو

شاهد.. رانيا يوسف برفقة بناتها فى الإجازة.. والجمهور يتغزل: يا حلاوتكوا

مفاجأة.. فتح ملف إعادة مباراة الوداد والترجي لسماع شهادات 3 أطراف جديدة

نشرة الفن.. حقيقة انقلاب سيارة حكيم .. ورامي صبري يكشف موقفه من التمثيل.. وهيفاء وهبي تعود للسينما

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لك العالم كله إلا أنا.. رسالة غامضة من جيهان خليل على انستجرام

بيحلووا بعد الطلاق .. نجمات ازددنا جمالا بعد الانفصال.. من كانت الأجمل؟

بفستان تايجر فوق الركبة.. رانيا يوسف بإطلالة جديدة مع بناتها