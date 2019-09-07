ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ترامب يهنئ روسيا وأوكرانيا.. لهذا السبب

السبت 07/سبتمبر/2019 - 06:17 م
ترامب
ترامب
وكالات
هنأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب روسيا وأوكرانيا بتنفيذ عملية تبادل المعتقلين، معتبرا أن هذا الإجراء قد يكون خطوة ضخمة أولى نحو إحلال السلام في العلاقات بين البلدين.

وقال ترامب، في تغريدة نشرها اليوم السبت: "نفذت روسيا وأوكرانيا منذ وقت قليل تبادلا لعدد كبير من المعتقلين. يمثل هذا الأمر خبرا جيدا جدا وربما خطوة ضخمة أولى نحو السلام. التهاني لكلا البلدين!".

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أنه أجرى، اليوم السبت، اتصالا هاتفيا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد إتمام عملية تبادل المعتقلين بين البلدين.

وأثناء تواجده على المدرج في مطار بوريسبول في ضواحي كييف بعد استقباله للأوكرانيين المحررين، قال زيلينسكي: "أعتقد أنه تم تنفيذ المرحلة الأولى. ويجب علي أن أؤكد أنني، أنا الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي والرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، نفذنا ما تعهدنا به وفق اتفاقاتنا".

ووصف زيلينسكي عملية تبادل المعتقلين التي جرت اليوم بأنها المرحلة الأولى من تنفيذ اتفاقاته مع بوتين، حول استئناف الحوار مع روسيا ووقف النزاع في دونباس، حسبما ذكر موقع "روسيا اليوم".

كما عبر عن أمله بإطلاق كل المعتقلين، ومواصلة العمل في إطار مجموعة مينسك.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الكرملين: روسيا ليست مستعدة للرد الآن على مقترح زيلينسكي بشأن صيغة جديدة لمحادثات مينسك

لافروف: تفاقم التوتر بالشرق الأوسط بسبب التحركات الأمريكية في المنطقة

سبوتنيك: روسيا وأوكرانيا تتبادلان المحتجزين وفق اتفاقية التبادل

انتهاء عملية تبادل المعتقلين بين روسيا وأوكرانيا

تبادل لسجناء وأسرى بين روسيا وأوكرانيا في أول مؤشر على تحسن العلاقات

بعد اتفاق بوتين وزيلينسكي.. تبادل 70 سجينا بين روسيا وأوكرانيا.. فيديو

ترشيحاتنا

تعليق ناري من نجم الأهلي السابق على تولي فايلر مهمة الفريق..فيديو

بنطلون مخطط وبطن مكشوف..نرمين ماهر تثير الجدل فى باريس

بـ وجه القطة..دنيا سميرغانم بإطلالة بريئة..والجمهور: كيوت

اتحاد الكرة يوجه رسالة قوية لجمهور الزمالك..تعرف عليها

شاهد.. شريف منير يوجه نقدا لاذعا لـ محمد رمضان

تنفيذ 8760 وحدة بمشروع JA NNA و17304 شقق في سكن مصر بـ 9 مليارات جنيه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لك العالم كله إلا أنا.. رسالة غامضة من جيهان خليل على انستجرام

بيحلووا بعد الطلاق .. نجمات ازددنا جمالا بعد الانفصال.. من كانت الأجمل؟

بفستان تايجر فوق الركبة.. رانيا يوسف بإطلالة جديدة مع بناتها