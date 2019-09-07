ترامب يهنئ روسيا وأوكرانيا.. لهذا السبب





هنأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب روسيا وأوكرانيا بتنفيذ عملية تبادل المعتقلين، معتبرا أن هذا الإجراء قد يكون خطوة ضخمة أولى نحو إحلال السلام في العلاقات بين البلدين.وقال ترامب، في تغريدة نشرها اليوم السبت: "نفذت روسيا وأوكرانيا منذ وقت قليل تبادلا لعدد كبير من المعتقلين. يمثل هذا الأمر خبرا جيدا جدا وربما خطوة ضخمة أولى نحو السلام. التهاني لكلا البلدين!".وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أنه أجرى، اليوم السبت، اتصالا هاتفيا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد إتمام عملية تبادل المعتقلين بين البلدين.وأثناء تواجده على المدرج في مطار بوريسبول في ضواحي كييف بعد استقباله للأوكرانيين المحررين، قال زيلينسكي: "أعتقد أنه تم تنفيذ المرحلة الأولى. ويجب علي أن أؤكد أنني، أنا الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي والرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، نفذنا ما تعهدنا به وفق اتفاقاتنا".ووصف زيلينسكي عملية تبادل المعتقلين التي جرت اليوم بأنها المرحلة الأولى من تنفيذ اتفاقاته مع بوتين، حول استئناف الحوار مع روسيا ووقف النزاع في دونباس، حسبما ذكر موقع "روسيا اليوم".كما عبر عن أمله بإطلاق كل المعتقلين، ومواصلة العمل في إطار مجموعة مينسك.