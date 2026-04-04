إياد نصار ومحسن منصور يقدمان واجب العزاء لـ حاتم صلاح في وفاة والده

حرص الفنان إياد نصار والفنان محسن منصور على تقديم واجب العزاء للفنان حاتم صلاح في وفاة والده، بمراسم العزاء التي أقيمت اليوم بمسجد الرحمن الرحيم.



وشهد العزاء حضور عدد كبير من نجوم الوسط الفني والمقربين، حيث حرص إياد نصار على مواساة حاتم صلاح والتواجد إلى جانبه في هذه اللحظات الصعبة. وأبدى الحضور تأثرهم الكبير بمصاب الفنان، مؤكدين دعمهم الكامل له ولأسرته.



وسادت أجواء من الحزن والسكينة في المسجد، حيث تبادل الحاضرون كلمات التعزية، وسط احترام تام لخصوصية العائلة ومشاعرها. وتلقى حاتم صلاح أيضًا رسائل دعم وتعازي من جمهور الفنانين ومحبيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، معربين عن تعاطفهم ومواساتهم له في هذه المحنة.



يأتي هذا الموقف ليؤكد الروابط الإنسانية العميقة بين الفنانين، حيث تتجاوز العلاقات المهنية لتشمل التضامن والمواساة في أوقات الفقد والحزن.

https://youtube.com/shorts/CB6lwNIwpiw