في مسرح الجريمة.. النيابة تعاين موقع قتل ربة منزل لزوجها في الجيزة

انتقل فريق من النيابة العامة إلى مسرح جريمة قتل زوجة لزوجها بمنطقة العمرانية.





كانت تلقت شرطة النجدة بلاغا يفيد بقتل ربة منزل لزوجها بعد وصلة من المزاح نشبت بينهم خلافات.





أمر اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، بسرعة كشف ملابسات الواقعة.





وفور تلقى البلاغ أمر اللواء محمود السبيلي مدير الادارة العامة لمباحث الجيزة، بتشكيل فريق لإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة.



