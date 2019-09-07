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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

في مسرح الجريمة.. النيابة تعاين موقع قتل ربة منزل لزوجها في الجيزة

السبت 07/سبتمبر/2019 - 06:23 م
مسرح الجريمة
مسرح الجريمة
ندي حمودة - أحمد مهدي
انتقل فريق من النيابة العامة إلى مسرح جريمة قتل زوجة لزوجها بمنطقة العمرانية.

كانت تلقت شرطة النجدة بلاغا يفيد بقتل ربة منزل لزوجها بعد وصلة من المزاح نشبت بينهم خلافات.

أمر اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، بسرعة كشف ملابسات الواقعة.

وفور تلقى البلاغ أمر اللواء محمود السبيلي مدير الادارة العامة لمباحث الجيزة، بتشكيل فريق لإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة.

وانتقل إلى موقع الحادث المقدم مصطفي عبدالله رئيس مباحث العمرانية، حيث تم العثور على جثة الزوج وبها عدة طعنات وتم القبض على الزوجة.

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