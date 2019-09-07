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ديني

تاسوعاء وعاشوراء.. الإفتاء تعلق على احتفالات الشيعة في هذه المناسبة

السبت 07/سبتمبر/2019 - 06:34 م
تاسوعاء وعاشوراء
تاسوعاء وعاشوراء
عبد الرحمن محمد
قالت دار الإفتاء، إن ما يحدث في يوم تاسوعاء وعاشوراء من مظاهر لم ترد في الشرع؛ كضرب الجسد وإسالة الدم من بعض الشيعة بحجة أن سيدنا الحسين رضي الله عنه قتل وآل بيته رضي الله عنهم جميعًا وعليهم السلام في هذا اليوم، فهو بدعة مذمومة لا يجوز إتيانها.

وأكدت الإفتاء، أن هناك سننًا لاحتفال بيوم عاشوراء منها صيامه، منوهة بأن صيام تاسوعاء وعاشوراء من شهر الله المحرم سنة مستحبة؛ ويترتب على فعل هذه السُّنَّة تكفير ذنوب سنة قبله، وبعده، كما روي عن أبي قتادة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ، أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ، وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ، وَصِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ، أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ» أخرجه مسلم في "صحيحه".

وأكدت أنه يستحب التوسعة على الأهل يوم عاشوراء؛ لما ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ وَسَّعَ عَلَى أَهْلِهِ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَسَّعَ اللهُ عَلَيْهِ سَائِرَ سَنَتِهِ» أخرجه البيهقي في "شعب الإيمان"، قال ابن عيينة: قد جربناه منذ خمسين سنة أو ستين فما رأينا إلا خيرًا.

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