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رياضة

أول ضحايا الدوري الانجليزي.. واتفورد يقيل مدربه لسوء النتائج

السبت 07/سبتمبر/2019 - 06:49 م
خافي جارسيا
خافي جارسيا
إسماعيل محمود
أعلن نادي واتفورد الإنجليزي إقالة الإسباني خافي جارسيا المدير الفني للفريق من منصبه ، وذلك بعد سوء نتائج النادي في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

ونشر النادي على موقعه الرسمي بيانًا أعلن فيه إقالة جارسيا من منصبه ، وذلك بعد سوء النتائج ، وعدم تحقيق النادي الفوز في أول 4 جولات من الدوري الإنجليزي، وفوز النادي في مباراة واحدة فقط من أخر 10 مباريات خاضها الفريق وكانت أمام نادي كوفينتري في كأس الرابطة .

يذكر أن جارسيا قد تولى القيادة الفنية لواتفورد في شهر يناير الماضي ، وخاض 67 مباراة مع الفريق في مختلف المباريات ، حقق الفوز في 25 مباراة ، وتعادل في 12 ، وخسر في 30 مباراة.

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