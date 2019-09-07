أول ضحايا الدوري الانجليزي.. واتفورد يقيل مدربه لسوء النتائج

أعلن نادي واتفورد الإنجليزي إقالة الإسباني خافي جارسيا المدير الفني للفريق من منصبه ، وذلك بعد سوء نتائج النادي في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.



ونشر النادي على موقعه الرسمي بيانًا أعلن فيه إقالة جارسيا من منصبه ، وذلك بعد سوء النتائج ، وعدم تحقيق النادي الفوز في أول 4 جولات من الدوري الإنجليزي، وفوز النادي في مباراة واحدة فقط من أخر 10 مباريات خاضها الفريق وكانت أمام نادي كوفينتري في كأس الرابطة .



يذكر أن جارسيا قد تولى القيادة الفنية لواتفورد في شهر يناير الماضي ، وخاض 67 مباراة مع الفريق في مختلف المباريات ، حقق الفوز في 25 مباراة ، وتعادل في 12 ، وخسر في 30 مباراة.