أهلي 2003 يتعادل مع جمهورية شبين 1 - 1 وديًا

تعادل فريق الناشئين 2003 لكرة القدم بالنادي الأهلي مع ضيفه فريق جمهورية شبين بهدف لمثله في المباراة الودية التي جمعتهما اليوم السبت على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن استعدادات ناشئي الأهلي للمشاركة في بطولة الجمهورية.
افتتح المنافس التسجيل أولًا وتعادل الأهلي عن طريق ميدو نبيل.
ويستعد فريق مواليد 2003 للمشاركة في بطولة الجمهورية التي تنطلق منافساتها يوم السبت المقبل، حيث يواجه سموحة في لقاء الجولة الأولى، قبل أن يواجه الزمالك في الجولة الثانية.
ويضم الجهاز الفني لفريق 2003 بالأهلي محمد سعد مديرًا فنيًا، وشريف عبد الفضيل مدربًا عامًا، ومحمد أحمد ماهر مدربًا، وبهاء جمال مدربًا لحراس المرمى، وشريف خليل إداري الفريق، وهاجد هاني طبيب الفريق وأحمد ممدوح إخصائي التدليك.