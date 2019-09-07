ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تاريخ شيكابالا مع كأس مصر .. الأرقام تجيب

السبت 07/سبتمبر/2019 - 07:27 م
شيكابالا
شيكابالا
أحمد هاني
يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الصربي ميتشو، المدير الفني الجديد، لمواجهة من العيار الثقيل، في نهائي كأس مصر، غدا الأحد، أمام المنافس القوي الذي ظهر حديثًا في الدوري المصري "بيراميدز" صاحب المركز الثالث في بطولة الدوري الممتاز.

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نهائى كأس مصر للموسم الثاني على التوالي وبخبرة كبيرة في هذه المسابقة إضافة إلى أنه حامل اللقب، إلا أنه سيصطدم بمنافس قوي يملك عددا من العوامل المساعدة للحصول على اللقب لأول مرة فى تاريخيه.

ويلعب نجم الزمالك محمود عبدالرازق "شيكابالا" النهائي الأول له في كأس مصر منذ 3 سنوات، لكن الأباتشي شارك مع القلعة البيضاء في الكأس منذ سنوات طويلة ويبقى السؤال هل شيكابالا منحوس في هذه البطولة ؟ هذا ما سنعرفه في التقرير التالي إستنادًا لموقع "ترانسفير ماركت" الخاص بالإحصائيات .

خاض "شيكا" 21 مباراة في كأس مصر بمعدل 1.669 دقيقة سجل خلالهم 3 أهداف و 11 تمريرة حاسمة، ويملك شيكابالا في جعبته 4 ألقاب في كأس مصر فى مواسم 01/02 و 07/08 و 12/13 إضافة إلى 15/16.

ظهر شيكابالا لأول مرة مع الزمالك وهو في سن الـ 16 عاما في نسخة 2002-2003 ، عندما تم تصعيده إلى الفريق الأول، ليخوض مباراته الأولى أمام غزل المحلة في كأس مصر.

الأهم من مشاركة شيكابالا، أنه سجل هدفًا للزمالك في اللقاء حيث راوغ أكثر من لاعب وسدد صاروخية في الشباك، وأثبت أنه موهبة متفجرة في طريقها لقلوب الجماهير البيضاء.

ولعب شيكا 3 نهائيات نجح في حصد 2 منها وفي كل مباراة كان له بصمة حيث سجل في مباراة نهائي التي جمعت الزمالك مع وادي دجله ، كما أنه قام بتمريرتين حاسمتين خلال نهائي 2016 الذي جمعه مع الأهلي .

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رقم جديد لـ أوباما .. شيكابالا يعود لارتداء قميصه المفضل في الزمالك

الزمالك في ورطة .. 3 عوامل تقرب بيراميدز من كأس مصر

قبل لقاء نهائي كأس مصر.. بشرى سعيدة لجماهير الزمالك أمام بيراميدز

الأقدم أفريقيا.. 5 معلومات عن كأس مصر قبل الصدام العنيف بين الزمالك وبيراميدز

نهائي كأس مصر 2019 .. الزمالك يتدرب غدا على ملعب بترسبورت

نهائي كاس مصر 2019 .. 10 معلومات عن مباراة الزمالك وبيراميدز المقبلة

ترشيحاتنا

رد فعل غريب من فايلر بعد عملية تصحيح الأخطاء في مران الاهلي

بأزمة قلبية.. حقيقة وفاة احمد الشقيرى بعد تصدره تريند السعودية

بعد خطاب الفيفبرو .. مجدى عبدالغنى يزف بشرى لـ محمد صلاح

سعودي يلقن موظفة استقبال علقة موت أمام كاميرات المراقبة.. فيديو

بـ ملابس بيضاء منقوشة بالورد.. شاهد مريهان حسين فى إطلالة قيد عائلي

لك العالم كله إلا أنا.. رسالة غامضة من جيهان خليل على انستجرام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أنيقة وشيك.. يارا بإطلالة سوداء تبهر الجمهور

بـ ملابس بيضاء منقوشة بالورد.. شاهد مريهان حسين فى إطلالة قيد عائلي

في الكوافير.. شاهد بشرى وايمان العاصى بملابس كاجوال بدون ماكياج