تاريخ شيكابالا مع كأس مصر .. الأرقام تجيب

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الصربي ميتشو، المدير الفني الجديد، لمواجهة من العيار الثقيل، في نهائي كأس مصر، غدا الأحد، أمام المنافس القوي الذي ظهر حديثًا في الدوري المصري "بيراميدز" صاحب المركز الثالث في بطولة الدوري الممتاز.



ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نهائى كأس مصر للموسم الثاني على التوالي وبخبرة كبيرة في هذه المسابقة إضافة إلى أنه حامل اللقب، إلا أنه سيصطدم بمنافس قوي يملك عددا من العوامل المساعدة للحصول على اللقب لأول مرة فى تاريخيه.



ويلعب نجم الزمالك محمود عبدالرازق "شيكابالا" النهائي الأول له في كأس مصر منذ 3 سنوات، لكن الأباتشي شارك مع القلعة البيضاء في الكأس منذ سنوات طويلة ويبقى السؤال هل شيكابالا منحوس في هذه البطولة ؟ هذا ما سنعرفه في التقرير التالي إستنادًا لموقع "ترانسفير ماركت" الخاص بالإحصائيات .



خاض "شيكا" 21 مباراة في كأس مصر بمعدل 1.669 دقيقة سجل خلالهم 3 أهداف و 11 تمريرة حاسمة، ويملك شيكابالا في جعبته 4 ألقاب في كأس مصر فى مواسم 01/02 و 07/08 و 12/13 إضافة إلى 15/16.



ظهر شيكابالا لأول مرة مع الزمالك وهو في سن الـ 16 عاما في نسخة 2002-2003 ، عندما تم تصعيده إلى الفريق الأول، ليخوض مباراته الأولى أمام غزل المحلة في كأس مصر.



الأهم من مشاركة شيكابالا، أنه سجل هدفًا للزمالك في اللقاء حيث راوغ أكثر من لاعب وسدد صاروخية في الشباك، وأثبت أنه موهبة متفجرة في طريقها لقلوب الجماهير البيضاء.



ولعب شيكا 3 نهائيات نجح في حصد 2 منها وفي كل مباراة كان له بصمة حيث سجل في مباراة نهائي التي جمعت الزمالك مع وادي دجله ، كما أنه قام بتمريرتين حاسمتين خلال نهائي 2016 الذي جمعه مع الأهلي .