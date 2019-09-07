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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

إيمي طلعت زكريا تثير هوس الجمهور فى أحدث ظهور

السبت 07/سبتمبر/2019 - 08:02 م
ايمي طلعت زكريا _
ايمي طلعت زكريا _ صورة أرشيفية
ريهام قدري
نشرت ايمى ابنة الفنان طلعت زكريا، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" صورة لها جديدة نالت اعجاب متابعيها .

وظهرت ايمى ابنة الفنان طلعت زكريا، بتي شيرت اخضر وببنطلون جينز وترتدي نظارة شمس كبيرة، والتقطت ايمي الصورة وهي جالسة .

واعتمدت ايمي طلعت زكريا علي مكياج بسيط غير متكلف وتسريحة شعر كيرلي معتادة ،وأثارت ايمى ابنة الفنان طلعت زكريا هوس المتابعين وانهالت التعليقات عليها بمجرد نشر الصورة على انستجرام معبرين عن حبهم.

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