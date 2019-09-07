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رياضة

بشكل رسمي.. وليد أزارو يحسم مصيره مع الأهلي

السبت 07/سبتمبر/2019 - 07:43 م
وليد ازارو
وليد ازارو
أحمد هاني
كشف المهاجم المغربي وليد أزارو لاعب النادي الأهلي حقيقة إقتراب رحيله عن القلعة الحمراء ، بعد الأخبار المتداولة عن تلقيه عروض من قبل عددًا من الأندية الفرنسية.

وقال أزارو في تصريحات نشرتها صحيفة "هسبورت" المغربية : "الإعلام في مصر دائمًا ما يردد عني أنباء وأخبار غير صحيحة على الإطلاق".

وتابع أزارو خلال تصريحاته :" الشائعات تطاردني في مصر ولا يوجد أي أزمة بيني وبين مسئولي الأهلي كما يدعي البعض ".

وكشفت تقارير صحفية منذ أيام أن وليد أزارو دخل في مشادة مع أحد مسئولي الأهلي، تطاول خلالها مع المسئول بالأيدي ، قبل أن ينفي المهاجم المغربي كل هذا مؤكدًا أنها شائعات ليس إلا.

كما ارتبط إسم المهاجم المغربي مؤخرًا بالانتقال إلى الدوري الفرنسي بسبب غضب الجماهيري على اللاعب بعد إهداره عددا كبير من الفرص .

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