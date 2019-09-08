علي جمعة: كل ميت نجس إلا 5 أموات ..فيديو

قال الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء، إن كل ميت نجس إلا خمسة، موضحًا أن الأول: الآدمي فبعد موت الإنسان لا يكون نجس كما في قوله تعالى: "ولقد كرمنا بني آدم"، أما الحيوان إذا مات حتى ولو كان بقرة أو خروفًا أو معزة فهو نجس أيضا، بخلاف ما لو ذبحت فأكلها حلال بلا شك .



وأضاف جمعة في فتوى له، أن الثاني والثالث فهما السمك والجراد كما في حديث "أحلت لنا ميتتان السمك والجراد"، مشيرًا إلى أن الرابع هو «الدود» الذي أحله الشرع مراعاة لحال الفقراء، حيث نجد الفقير يخزن بعض الأطعمة كالجبن القديم، ويفاجأ بعد ذلك بوجود ديدان داخلها، فيجوز أكل الجبن بما فيه، كما في الذباب إذا سقطت ذبابة في الطعام فغمسها ثم ألقاها خارجه لأن بها جناحان أحدهما مضر والآخر نافع كما دلت الأخبار على هذا .



واختتم المفتي السابق حديثه، أما الخامس: كل ما ليس له نفس سائلة كالذباب والخنفساء وغيرهما فلا ينجس الماء بوقوعهما فيه.

