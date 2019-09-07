بعد رفضه الأهلي .. كيكى فلوريس مدربا لـ واتفورد الإنجليزي

أعلن نادي واتفورد الإنجليزي عن تعيين الإسبانى كيكى فلوريس لتولى تدريب فريقه السابق واتفورد الإنجليزى، خلفا لمواطنه خافى جارسيا الذى أعلن النادى إقالته اليوم.



وكان النادي الإنجليزي قد أعلن إقالة الإسباني خافي جارسيا المدير الفني للفريق من منصبه ، وذلك بعد سوء نتائج النادي في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.



ونشر النادي على موقعه الرسمي بيانًا أعلن فيه إقالة جارسيا من منصبه ، وذلك بعد سوء النتائج ، وعدم تحقيق النادي الفوز في أول 4 جولات من الدوري الإنجليزي، وفوز النادي في مباراة واحدة فقط من أخر 10 مباريات خاضها الفريق وكانت أمام نادي كوفينتري في كأس الرابطة .



وبعد إقالة جارسيا بسبب سوء النتائج أعلن واتفورد تعيين فلوريس مدربا له مرة أخرى، ليقود الفريق فى الموسم الحالى.



وسبق لكيكى فلوريس تدريب واتفورد قبل خمسة أعوام واستطاع الوصول معه إلى نصف نهائى كأس الاتحاد الإنجليزى على حساب أرسنال.



وكان فلوريس قد أعلن عن عدم نيته تدريب الأهلي في الفترة الماضية حيث صرح عن ترشيحه: "في الوقت الحالي لا أرغب في العودة للتدريب من جديد".