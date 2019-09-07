اسماعيل يس.. والسيارة الستروين الشهيرة بـ البطة.. تعرف عليها

منذ زمن وجميع الشخصيات العامة تهتم باقتناء السيارات القيمة في عصرهم، ونجد أن نجوم الزمن الجميل كانوا مثل هذه النوعية ويحبون اقتناء السيارات القيمة.





وكان الفنان الكوميدى الراحل إسماعيل ياسين قد اقتنى السيارة النادرة ماركة ستروين موديل عام 48 واستمرت معه حتى وفاته في 24 مايو عام 1972 عن عمر ناهز 59 عاما إثر إصابته بأزمة قلبية حادة و تعرضت سيارة الفنان الكوميدى للإهمال طوال السنوات الماضية .





حتى اشتراها أحد الأشخاص يدعى أكرم صبحى من ورثته، وأنقذ السيارة النادرة ماركة ستروين موديل عام 48 من الصدأ، وقام بعمل صيانة شاملة لها ولمحركها الذى يتم تشغيله بواسطة «المنفلة».





وكانت هذه هى السيارة المحبوبة المحبوبة ستروين 2سي في 2CV سيارة العامة ويطلق عليها الفرنسيون اسم البطة، وذاع صيت هذه السيارة الرائعة في ثلاثينيات القرن الماضي وسرعان ما أحبها الفرنسيون والعالم.



