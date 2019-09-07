من داخل المستشفى .. حكيم ينشر أول فيديو بعد إنقلاب سيارته

طمأن الفنان حكيم جمهوره علي سلامته بعد تعرضه لحادث سير بسيارته علي طريق السويس.





ونشر حكيم فيديو من المستشفى عبر موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام ليطمئن جمهور على حالته الصحية.





وأوضح "حكيم" في الفيديو أنه تعرض لكدمة بذراعه فقط قائلاً: "قدّر الله وما شاء فعل عملنا حادثة بالعربية أنا بخير الحمد لله السواق بس هو اللي تعرض لشوية كدمات وهو بخير دعواتكم لينا بس".





وعلّق "حكيم" علي الفيديو قائلا: "قدر الله وما شاء فعل. الحمدلله على كل حال.. على فكره ماكنتش اعرف أنكم بتحبوني كده انا كمان بحبكم قوي والله.. الحمدلله".



